Hugo Motta: Não houve interesse de ninguém da Câmara de fazer blindagem

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), negou interesse da Casa de propor uma "blindagem" a investigados com o "PL Antifacção". As declarações ocorreram em entrevista à emissora GloboNews, nesta terça-feira, 18. Na ocasião, ele foi questionado sobre alterações propostas pelo relator Guilherme Derrite (PP-SP) nas funções da Polícia Federal.

"O papel da Polícia Federal está mantido", disse Motta. "Nós não queremos blindar absolutamente ninguém. Nós queremos dar uma resposta dura ao crime organizado."

O presidente da Câmara disse ainda que a PEC da Blindagem "é uma pauta que já passou" e que se trata de "assunto vencido". O parlamentar sustentou que o PL Antifacção vai ser aprovado pelo Congresso Nacional em uma versão melhor que a proposta original do governo e que o texto não deve servir para agradar a esquerda ou a direita.

Motta afirmou também que não houve nem haverá interferência do escândalo do Banco Master na tramitação do PL Antifacção. Durante a entrevista, o presidente da Câmara defendeu ainda a sua decisão de nomear Derrite como relator da proposta e disse que a escolha se deu de maneira técnica. "Eu sou presidente da Câmara, não sou líder do governo, da oposição, nem ministro", disse.