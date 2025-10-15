Capa Jornal Amazônia
Hugo Motta é vaiado em evento de Dia dos Professores com Lula no Rio

Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos-PB) foi vaiado quando iniciava discurso em evento de Dia dos Professores do governo federal, no Rio de Janeiro. O público, formado por profissionais da educação, também entoou gritos de "sem anistia", em referência a projeto de lei que tramita na Casa.

Poucos segundos após o início das vaias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se levantou de seu lugar e permaneceu ao lado de Motta até o final de sua fala. Os dois chegaram a sorrir durante os gritos contra a anistia.

O presidente da Câmara não tocou no tema da anistia e nem comentou as vaias. Em seu discurso, ele citou a aprovação do Sistema Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação, cujo texto chegou à Casa nesta terça-feira, 14. Também elogiou Lula, referindo-se a ele como "sem dúvida alguma o presidente que mais fez pela educação no Brasil".

Como mostrou o Estadão, Motta tem focado em pautas da educação básica após o desgaste causado por episódios como o da PEC da Blindagem. Na terça-feira, 14, foram aprovadas seis propostas, entre elas o piso salarial nacional para profissionais temporários, o "Mais Professores", que amplia a presença de educadores na rede pública, e o aperfeiçoamento do Marco Legal da Primeira Infância.

No evento na Arena Carioca 2, no Parque Olímpico, o governo Lula anunciou o início da emissão da Carteira Nacional Docente, para identificar professores de todas as redes de ensino do País.

Mais tarde, ao discursar na solenidade, Lula criticou o Congresso Nacional, direcionando-se a Hugo Motta e afirmando que o Congresso "nunca teve o baixo nível como tem agora". O presidente da Câmara não esboçou reação.

"Hugo é presidente desse Congresso e sabe que ele nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu em 2022 é o que existe de pior. Não podemos ter presidente que nega que existiu a Covid-19, nega a vacina, distribui remédio que não vale nada, que tem ministro da Saúde que não entendia porra nenhuma de saúde", disse o presidente.

LULA/RIO/HUGO MOTTA/VAIAS
