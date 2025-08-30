Homem é preso após ameaça de bomba na Praça dos Três Poderes

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na manhã deste sábado (30) após afirmar que estava com explosivos em uma mochila na Praça dos Três Poderes, em Brasília. As informações foram divulgadas pelo portal Correio Braziliense.

De acordo com a corporação, a ocorrência foi registrada às 5h15, quando equipes do 6º Batalhão de Polícia Militar iniciaram negociação com o suspeito, identificado como Daniel Mourão. Durante a ação, foram acionados protocolos das operações Gerente e Petardo, com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

(Divulgação / PMDF)

Grupo tático do BOPE fez a prisão

Por volta das 6h45, o Grupo de Intervenção Tática do BOPE conseguiu prender o homem. Na sequência, o Esquadrão Antibombas realizou varredura e inspeção nos pertences do suspeito, mas não encontrou explosivos nem armas.

O incidente ocorre às vésperas do julgamento do chamado núcleo 1 da ação do golpe, que tem entre os réus o ex-presidente Jair Bolsonaro. O julgamento começa na próxima terça-feira (02).