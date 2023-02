Helder muda comando do Corpo de Bombeiros. Defesa Civil do Estado e Emater

O coronel Jayme de Aviz Benjó é o novo comandante geral do Corpo de Bombeiros e coordenador estadual da Defesa Civil. Ele ficará no lugar do coronel Hayman Apolo Gomes de Souza. As mudanças já haviam sido anunciadas, mas decretos de nomeação e exoneração foram publicados no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (8). Na mesma edição, foi publicada a nomeação do coronel Helton Charles Araújo Morais, para o cargo de Chefe do Estado-Maior Geral e Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, cargo anteriormente ocupado por Jayme Benjó.

Também houve mudança no comando da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater). Rosival Possidônio do Nascimento deixa a presidência, que passa a ser ocupada por Joniel Vieira Abreu.

Adjuntos

O governador Helder Barbalho exonerou ainda Franney Carvelho de Oliveira do cargo de Auditor Adjunto, com lotação na Auditoria Geral do Estado, a contar de 1º de fevereiro de 2023, e Fabiano Scherer de Sousa Coelho do cargo de Secretário Adjunto de Justiça e Direitos Humanos, com lotação na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, a contar de 3 de fevereiro de 2023, mas não foi publicado, no Diário Oficial desta quarta, decreto com a nomeação para essas vagas.

Na Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, foi exonerado, a pedido, Adejard Gaia Cruz, que ocupava o cargo de secretário adjunto. No lugar dele, Helder nomeou Filipe Meireles Xavier.