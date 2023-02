Pará anuncia mais 6 nomes que irão compor o novo mandato; veja quem são

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou, na noite desta sexta-feira (3), outros seis nomes que irão compor o secretariado de seu segundo mandato, que teve início no primeiro dia do ano. O chefe do Executivo estadual já havia anunciado 41 integrantes da equipe do novo governo. Entre os novos nomes anunciados na conta do governador no Twitter, estão ex-secretários do primeiro mandato que assumem novas funções. Confira:

Renata Coelho é anunciada para o Departamento de Trânsito do Estado (Detran); ela já atuava como diretora-geral do Detran ;

é anunciada para o Departamento de Trânsito do Estado (Detran); ela já atuava como diretora-geral do ; Coronel Dilson Júnior também continua no comando-geral da Polícia Militar ;

também continua no comando-geral da ; Walter Resende permanece na delegacia geral da Polícia Civil ;

permanece na delegacia geral da ; Celso Mascarenhas continua na Polícia Científica ;

; Coronel Marco Sirotheau continua na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária ( Seap );

continua na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária ( ); Coronel Jaime de Aviz Benjó no Comando Geral do Corpo de Bombeiros.

Outros nomes

Com o anúncio, chega a 47 o número de membros do governo estadual já anunciados por Helder Barbalho para o segundo mandato. Confira abaixo quais são os outros nomes já divulgados pelo o governador: