Helder Barbalho se reúne com presidente Lula em Brasília (DF)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o governador Helder Barbalho no gabinete da Presidência, na tarde desta terça-feira (29), em Brasília (DF). O encontro estava pré-marcado na agenda oficial de Lula e ocorreu por volta das 16h30, no Palácio do Planalto.

Durante a reunião de atualização sobre os preparativos para a realização da Conferência Mundial do Clima - COP 30 em Belém, o governador Helder Barbalho entregou a publicação 'COP 30 - Amazônia Belém 2025', uma revista atualizada com as obras e ações em andamento na capital paraense.

"Tive a oportunidade de entregar este documento com as nossas principais entregas, que darão a magnitude para o maior encontro do planeta sobre as mudanças climáticas. Com o trabalho do povo paraense e o apoio do Governo do Brasil, vamos realizar a COP das COPs”, afirmou o governador paraense na página dele no Instagram, no início da noite da terça.

Helder validou a reunião como produtiva e disse que o presidente da República tem assegurado todo o apoio institucional necessário para o evento global na capital paraense. “Reunião muito produtiva com o presidente Lula, que vem nos apoiando desde o início na realização da COP30 no Pará, em nossa Amazônia”, frisou ele.

"E, hoje, pude deixá-lo atualizado do andamento das obras e dos projetos que estamos desenvolvendo pro evento e do legado incrível que estamos criando para o nosso estado”.

A reunião também contou com a presença da ministra da Casa Civil substituta, Miriam Belchior, conforme informado na agenda oficial da presidência da República.