Belém já soma mais de 35 mil leitos disponíveis para a COP 30, diz Governo Federal

O secretário-extraordinário para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), Valter Correia, disse que Belém avança na garantia de leitos para o evento global, que já supera mais de 35 mil unidades de leitos. Correia deu a notícia nesta terça-feira (29) e enfatizou que o avanço nas ofertas de hospedagem é fruto de um esforço conjunto entre os governos federal e estadual, a prefeitura de Belém e o setor hoteleiro da cidade.

Sede da conferência climática que será realizada em Belém de 10 a 21 de novembro, a cidade vem ampliando a estrutura de hospedagem para receber delegações internacionais, com a expectativa de ultrapassar 50 mil acomodações até o evento.

Os investimentos vêm sendo feitos para ampliar a capacidade de estadia da cidade. A estrutura de hospedagem inclui desde hotéis e aluguéis por temporada até navios de cruzeiro. A meta é ultrapassar 50 mil acomodações, número de turistas esperados para a COP 30, até novembro.

União e Estado apostam em esforço conjunto

Nesta terça-feira, Valter Correia afirmou que as ações em curso são importantes. “Nesse esforço com a rede hoteleira, conseguimos avançar bastante no que entendemos que podemos fazer em conjunto e de comum acordo, dentro de uma lógica preventiva, para viabilizar uma das melhores COPs realizadas em todos os tempos”, afirmou o secretário.

Até o momento, Belém tem a seguinte disponibilidade de leitos:

15.256 via aluguel por temporada (principalmente por plataformas como o Airbnb);

14 mil na rede hoteleira da capital;

6 mil em navios de cruzeiro contratados pelo governo federal.

Ainda estão sendo providenciados outros 9.877 leitos, considerando novos hotéis, escolas adaptadas como hostels, alojamentos militares e espaços religiosos. As hospedagens serão disponibilizadas também fora da capital, em parceria com municípios da região metropolitana — como Ananindeua, Barcarena e Castanhal — integrados ao plano de hospedagem, com o objetivo de absorver a crescente demanda de participantes e visitantes.

Belém tem três grandes hotéis em construção, todos voltados para receber delegações oficiais. São eles:

Vila Galé (50% das obras concluídas, com previsão de 227 quartos);

Tivoli (63% das obras executadas, com 176 quartos);

Vila Líderes (76% pronto, com 140 quartos).

Governo vai lançar plataforma oficial de hospedagem

O governo federal também divulgou que vai lançar uma plataforma digital oficial de reservas de leitos nas próximas semanas. Segundo o governo, a ferramenta visa “evitar abusos e garantir transparência”. A plataforma permitirá aos participantes da COP 30 reservar hospedagem com segurança, além de monitorar preços e disponibilidade em tempo real.

Plataformas desse tipo já foram utilizadas em outras edições da conferência pela UNFCCC, órgão da ONU responsável pela COP.

A COP coloca Belém e a Amazônia brasileira no centro das decisões sobre o meio ambiente. São esperados na conferência chefes de Estado, cientistas, ambientalistas, ativistas e representantes de comunidades tradicionais.

A cidade será a primeira sede amazônica de uma COP, marcando um momento histórico na luta pela preservação da floresta e pela justiça climática