Em última cerimônia simbólica, Helder Barbalho é empossado em Breves, nesta terça

A quarta e última solenidade de posse do governador Helder Barbalho e da vice-governadora Hana Ghassan foi realizada na manhã desta terça-feira (3), em Breves. Após a cerimônia oficial em Belém no último domingo (1º), na sede da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), o chefe do Executivo e sua equipe ainda participaram de solenidades simbólicas em Marabá, na região sudeste, e em Santarém, no oeste, nesta segunda-feira (2), e seguiram para o município do Arquipélago do Marajó nesta manhã.

VEJA MAIS

Durante o evento, Barbalho aproveitou para fortalecer o compromisso do governo estadual com a população marajoara e destacou que a sua principal meta na região é promover o desenvolvimento econômico e social, reforçando novas ações em diversas áreas nos 16 municípios marajoaras. "É um momento histórico para o Marajó. Poder estar aqui com muita honra, muito orgulho e muita gratidão. Tomar posse nesta região, deixando muito claro que o nosso governo buscará, a todo custo, diminuir as desigualdades, garantir que o Marajó tenha ações de políticas públicas, investimentos que melhorem a vida do povo marajoara", disse.

Para vencer os desafios do Marajó, o governador adiantou que o Arquipélago precisa estar entre as prioridades da agenda do governo do Estado, para que, com isso, seja possível “dar aos nossos irmãos marajoaras melhorias de vida, presença de Estado, presença de serviços de qualidade, para que as pessoas possam ter um futuro melhor”, destacou Helder, que recebeu a faixa das mãos do mestre de carimbó Artêmio Pereira. “Fico muito feliz em receber esse privilégio. O governador Helder Barbalho sempre ajudou o nosso município, sempre colaborou com o nosso município. O que o governador fez pelo Pará outro nunca fez. Estou muito feliz por esse reconhecimento”, celebrou Artêmio, emocionado.

Povo marajoara representado

Antes, a faixa também passou pelas mãos da artesã Maíra Ribeiro e da estudante Raíssa Lobato, representando o povo marajoara. O momento da entrega da faixa foi ao som da música “Aleluia”, cantada pela adolescente Isabela Pantoja, de 13 anos, convidada pelo próprio governador para participar da posse. “Aqui, em Breves, nós vamos entregar o terminal hidroviário da cidade, mas também teremos todos os 16 terminais hidroviários reconstruídos para integrar a região do Marajó. Quero ressaltar também que, em Breves, já entregamos escolas, asfalto, investimos na saúde, e vamos continuar investindo cada vez mais para mudar a realidade e a vida das pessoas”, completou Helder Barbalho.

Participaram da sessão solene a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho; o secretário Regional do Marajó, Jaime Barbosa; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior; o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Haiman Apolo; o prefeito de Breves, Xarão Leão; a deputada federal eleita Andréa Xarão; os deputados estaduais Fábio Freitas e Iran Lima; e prefeitos do Arquipélago do Marajó.