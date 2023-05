Helder Barbalho anuncia reajuste salarial de 15% para servidores da Polícia Civil

O governador do Estado, Helder Barbalho (MDB), usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (23) para anunciar reajuste de 15% no salário dos servidores da Polícia Civil do Pará (PCPA). Ao lado da vice-governadora Hana Ghassan (MDB), o chefe do Executivo fala que a proposta de aumento foi encaminhada hoje à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

A medida vai beneficiar escrivães, papiloscopistas, investigadores e também a área administrativa da PCPA. O Projeto de Lei foi enviado, nesta terça-feira, para a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Além da recomposição salarial, as gratificações de delegados deverá subir de 10% para 20%, diz Barbalho.

“Estamos enviando para a Assembleia Legislativa o reajuste de 15% para os colaboradores papiloscopistas, investigadores, e também o time administrativo da Polícia Civil. Além disso, para os delegados, nós estamos passando de 10% para 20% a gratificação. Este é um movimento de fortalecimento da Polícia Civil, de valorização daqueles que estão de forma estratégica para que o nosso Estado reduza a criminalidade e garanta a paz para nossa população”, declara Helder.