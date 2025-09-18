Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Hana Ghassan recebe medalha do Tribunal de Contas dos Municípios

Cerimônia também marcou a entrega do novo anexo do TCM em Belém

O Liberal
fonte

'Recebo esta distinção como um reconhecimento que muito me honra, ao nosso Governo e ao nosso governador Helder Barbalho", disse Hana Ghassan (Foto: Bruno Cruz / Agência Pará)

A vice-governadora Hana Ghassan foi homenageada, nesta quinta-feira (18), com a Medalha da Ordem do Mérito de Contas “Governador Alacid da Silva Nunes”, no grau de Comendadora, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA). A primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, também, recebeu a condecoração, na solenidade que marcou a entrega do novo anexo do Tribunal, em Belém.

“Tenho certeza de que todos nós aqui compartilhamos um sentimento muito forte em comum: a grande honra de receber esta medalha. Recebo esta distinção como um reconhecimento que muito me honra, assim como honra o nosso Governo do Estado, o nosso governador Helder Barbalho e toda a equipe da qual tenho o privilégio de fazer parte”, afirmou Hana Ghassan.

Ela ressaltou ainda a relevância da nova estrutura para o funcionamento do Tribunal e para o acolhimento dos municípios que buscam suporte institucional. “É essencial oferecer, além de condições dignas de trabalho, um ambiente acolhedor para os servidores. Da mesma forma, é fundamental receber bem os municípios que aqui buscam apoio e orientação. Ter um espaço adequado para esse acolhimento é, sem dúvida, um grande avanço para todo o Estado do Pará”, acrescentou.

Infraestrutura a serviço da boa gestão

O presidente do TCMPA, conselheiro Lúcio Vale, reforçou o objetivo do novo anexo, projetado para aprimorar o atendimento aos gestores públicos e à sociedade. 

“Este novo anexo foi pensado para acolher melhor todos que aqui chegam: gestores, cidadãos, parceiros e servidores. Mas, acima de tudo, foi projetado para oferecer mais qualidade de trabalho àqueles que fazem o TCM funcionar todos os dias — os nossos servidores e colaboradores, que formam a nossa grande família TCM Pará”, disse o presidente.

