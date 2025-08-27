Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Haddad: se economia estivesse andando mal, Lula dificilmente teria chance, polarização é grande

Estadão Conteúdo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avaliou nesta quarta-feira, 27, que, se a economia brasileira estivesse enfrentado dificuldades, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dificilmente teria chance nas pesquisas eleitorais e de popularidade. "A polarização é grande, o conflito e polarização é grande. Se é incumbente, precisa sustentar os indicadores", disse. "Mas está melhor que em 2018. E acredito que temos condição de ter eleição minimamente civilizada"", acrescentou.

Ele comentou que não acredita que o governador de São Paulo e possível candidato à presidência, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "tenha espírito de fazer eleição com baixaria".

Ainda sobre o governador, Haddad disse que Tarcísio disse ser contra taxar super-ricos, assim como ele apoiou a reforma tributária, "indo contra o próprio Bolsonaro".

Haddad, concedeu entrevista aos jornalistas do UOL. Sobre as eleições no ano que vem, o ministro foi questionado se há discussões sobre esse assunto dentro do governo. Ele respondeu que as conversas ainda não começaram, mas que vai ajudar o Brasil de alguma forma, não necessariamente concorrendo nas urnas.

Haddad disse, porém, que a "elite brasileira não vai abraçar Lula". "Vão ter que viabilizar outro candidato. Elite tem problema com agenda progressista", acrescentou.

Por outro lado, o ministro da Fazenda afirmou que "parte boa do PSDB que sobreviveu está apoiando Lula" e avaliou que "isso é significativo".

Ele diz acreditar que eleição ano que vem será disputa para valer, como em 2022 e que, apesar de entender que toda eleição tem risco, o "campo progressista está preparado para enfrentar o debate".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

Lula

Haddad

economia

popularidade

relação
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

VOTAÇÃO NO TJPA

TJPA define lista tríplice para vaga do Quinto Constitucional da advocacia; veja os nomes

Anete Penna, Roberta Veiga e Hugo Mercês foram escolhidos pelo Pleno do Tribunal e aguardam agora a decisão final do governador.

27.08.25 14h02

Haddad: se economia estivesse andando mal, Lula dificilmente teria chance, polarização é grande

27.08.25 13h38

Estado brasileiro tem que dar amparo e proteger soberania, diz Haddad, sobre Lei Magnitsky

27.08.25 13h03

É natural que se cobre de ministros protocolo na defesa do governo, diz Haddad

27.08.25 12h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ato

Apoiadores de Bolsonaro fazem manifestação em Belém e pedem o impeachment de Moraes

Ato ocorreu na manhã desta sexta-feira (22/08), em São Brás

22.08.25 10h05

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

MUDANÇA

Éder Mauro anuncia que deixará a presidência estadual do PL; saiba quem vai assumir a liderança

Deputado afirma que decisão estratégica tem com foco nas eleições de 2026

19.08.25 8h00

Assalto

Eduardo Bolsonaro associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes do 37º BPM (Resende) foram acionados para uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta

25.08.25 12h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda