Haddad indica duas mulheres para equipe do Ministério da Fazenda

Fernando Haddad, o futuro ministro da Fazenda, anunciou nesta quinta-feira (28) mais dois nomes para a equipe econômica do novo governo. A diplomata Tatiana Rosito vai comandar a Secretaria de Assuntos Internacionais da pasta e Fernanda Santiago, procuradora da Fazenda Nacional, ocupará a assessoria jurídica do ministério. As informações são da Agência Brasil.

Antes de chegar ao cargo, Tatiana atuou como representante da Petrobras na China e trabalhou na embaixada do Brasil no país asiático. Fernanda é procuradora da Fazenda desde 2016 e também passou pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Haddad já havia indicado, na semana passada, os nomes de alguns integrantes da equipe, a exemplo do economista e auditor fiscal, Rogério Ceron, para secretário do Tesouro Nacional; o advogado Marcos Barbosa Pinto, para a Secretaria de Reformas Econômicas; e o economista Guilherme Mello à liderança da Secretaria de Políticas Econômicas.