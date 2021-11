Grupo Liberal realizará debate entre candidatos das eleições da OAB/PA

Os candidatos à presidência das eleições de 2021 da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará (OAB/PA), Eduardo Imbiriba e Sávio Barreto Lacerda Lima, foram convidados oficialmente para participar, na próxima quinta-feira (11), às 20h, de um debate ao vivo no estúdio do Grupo Liberal. A reunião de alinhamento e aprovação da minuta com as regras do encontro foi marcada para esta segunda-feira (8), com os representantes das chapas e da Comissão Eleitoral da entidade. O debate será transmitido ao vivo pelo site OLiberal.com, pelas redes sociais do Grupo, como Facebook (@oliberal) e Youtube (@oliberal), além da Rádio Liberal AM. O pleito está marcado para o dia 18 de novembro, e será realizado no prédio do Centur – local escolhido para melhor atender às regras de distanciamento e de prevenção à covid-19.

A íntegra do programa, que será ao vivo, ficará disponível após o encerramento da transmissão, e a transcrição das respostas e perguntas dos candidatos será publicada na edição impressa de domingo (14), de O Liberal. A duração prevista do debate é de uma hora. No primeiro bloco, haverá cinco perguntas previamente definidas sobre diferentes temas. Os temas das perguntas definidas previamente serão definidos em comum acordo pelas chapas e pela coordenação do debate durante a reunião presencial. A ordem será definida por sorteio.

Já no segundo bloco, as perguntas serão livres: cada candidato poderá fazer dois questionamentos relacionados estritamente às propostas e programas de gestão ao candidato da outra chapa, sem ataques ou citações diretas ou indiretas entre os adversários. Cada candidato, que será sorteado para iniciar a fase de perguntas diretas, poderá fazer duas perguntas, alternadamente, de até 30 segundos. Cada resposta poderá ter até dois minutos. Nesta fase, será permitida réplica e tréplica.

Na terceira e última fase, cada candidato terá, por ordem de sorteio, até 3 minutos para suas considerações finais.

Novidades em 2021

O presidente da Comissão Eleitoral da OAB/PA, o juiz e conselheiro seccional Diogo Conduru, afirma que são 12.902 advogados e advogadas aptos à votação. No Pará, duas chapas estão inscritas: a chapa 10, “OAB sempre à frente", encabeçada por Eduardo Imbiriba, atual secretário-geral da Ordem, e Luciana Gluck Paul, atual diretora-geral da Escola Superior de Advocacia; e "Advocacia em causa própria", a chapa 38, liderada por Sávio Barreto Lacerda Lima e Brenda Araújo Di Iorio Braga. Ao todo, foram 48 chapas inscritas, que disputam as subseções das cidades do interior do estado.

O voto será obrigatório para todas as advogadas e advogados inscritos nos quadros da OAB-PA. Em caso de ausência, o profissional deverá apresentar justificativa por escrito à diretoria do Conselho Seccional. O prazo máximo é de 60 dias após as eleições. Não é permitido, no período de 30 dias antes da data do pleito, a regularização de anuidades. O pagamento poderia ter sido efetuado somente até o dia 18 de outubro de 2021, portanto, até a última segunda-feira.

A principal novidade de pleito de 2021 é a implementação da paridade obrigatória de gênero e raça em todas as chapas inscritas. “No caso da paridade de gênero, é obrigatório que sejam garantidos 50% de cada cargo para as mulheres. A OAB está sendo pioneira, pois enquanto na Justiça Eleitoral é estabelecida a cota para as mulheres de 30% dos nomes, na Ordem foi estabelecido que será a metade e não há como ter fraude”, frisa o presidente da Comissão.

Chapa OAB Sempre à Frente

Com Eduardo Imbiriba e Luciana Gluck Paul à frente, a chapa OAB Sempre À Frente – Chapa 10, vem com o slogan é De Mãos Dadas Como Futuro. Os planos de gestão são divididos em 10 eixos temáticos: valorização da advocacia; suporte e acolhimento; ações e projetos de capacitação, desenvolvimento profissional e incentivo ao empreendedorismo; programa OAB Digital; melhoria contínua da prestação jurisdicional pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e do Trabalho; o Programa Mulher Advogada Sempre À Frente; Programa Advocacia Inclusiva E Representativa; Programa Jornada Superior; Programa Cidadania E Direitos; e Programa Subseção Em Ação, que levará ainda mais conforto e dignidade à advocacia do interior do Estado, que contará com infraestrutura e espaços equipados. “OAB Sempre à Frente é um nome que saúda a chapa anterior liderada por Alberto Campos e responsável pela construção dos alicerces necessários para que Ordem continue em seu lugar de destaque e siga ao encontro do anseio de seus membros e da sociedade”.

Chapa Advocacia em causa própria

Encabeçada por Sávio Barreto e Brenda Araújo, a chapa Advocacia em Causa Própria transita sobre o slogan “Vamos mudar a OAB”. De acordo com os candidatos, o plano de gestão é amplo e abraça todos os setores da advocacia pública e privada. “Esse conjunto de propostas, apesar de muito diversificado, possui dois motes principais. Primeiro de restaurar o brilho institucional da OAB, reaproximando a nossa instituição da sociedade civil, trazer de volta os grandes temas sociais para a pauta da OAB. A atual gestão da OAB é omissa e silenciosa. Não se vê mais na OAB o protagonismo que sempre marcou a sua história. Isso precisa mudar. O segundo mote é a necessidade de reaproximar a advocacia do advogado, dando-lhe amparo, sobretudo àqueles que mais precisam, especialmente à advocacia do interior e à advocacia em início de carreira. Nosso plano de gestão coloca a OAB a serviço da advocacia”.