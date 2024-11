‘Grupo dos Vinte’: saiba o que é o G20 e quais os seus objetivos

O G20, ou Grupo dos Vinte, é um “clube”, para cooperação internacional, com o objetivo de discutir iniciativas para promover melhorias econômicas, políticas e sociais nas nações que fazem parte dele.

Criado no fim da década de 1990, depois de uma crise financeira que começou na Ásia e abalou o mundo, o grupo reúne 19 nações, mais a União Europeia e a União Africana. Os membros do G20 representam cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, mais de 75% do comércio mundial e cerca de dois terços da população mundial.

Desde a crise econômica de 2008, o G20 decidiu fazer reuniões periódicas entre os membros, e o “clube” fica responsável por negociar acordos ao longo do ano e assiná-los no último dia da reunião de cúpula. O G20 conta com presidências rotativas anuais.

Inicialmente, o G20 concentrava-se mais em questões macroeconômicas gerais, mas expandiu sua agenda para incluir temas como comércio, desenvolvimento sustentável, saúde, agricultura, energia, meio ambiente, mudanças climáticas e combate à corrupção.

A chamada “Cúpula do G20” é a reunião entre os chefes de Estado ou de governo dos países membros. É o momento de ápice das mais de 100 reuniões do G20 ao longo de todo um ano.

O Grupo dos Vinte não tem poder legislativo e não pode impor obrigações, mas os membros firmam compromissos de políticas econômicas, sociais e de governo. Ou seja, por ser uma organização não formal, o grupo não verifica o cumprimento das metas estabelecidas entre os estados. Ele se sustenta na confiança de que os governos vão cumprir aquilo que se comprometeram nas reuniões.

Quem faz parte do G20?

África do Sul

Alemanha

Arábia Saudita

Argentina

Austrália

Brasil

Canadá

China

Coreia do Sul

Estados Unidos

França

Índia

Indonésia

Itália

Japão

México

Reino Unido

Rússia

Turquia

União Africana

União Europeia