Joe Biden visitará Rio de Janeiro e Amazônia durante Cúpula do G20

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, virá ao Brasil para participar da Cúpula do G20, que acontecerá no Rio de Janeiro entre os dias 17 e 19 de novembro. A Casa Branca confirmou a visita nesta quinta-feira (7) e informou que, além do evento, Biden também fará uma passagem por Manaus, onde visitará a Amazônia.

No Rio de Janeiro, Biden terá uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na qual discutirá temas como direitos trabalhistas e crescimento econômico sustentável, reforçando a liderança dos Estados Unidos nessas áreas. Durante o G20, o líder norte-americano planeja enfatizar a importância da cooperação com países em desenvolvimento para enfrentar desafios globais como fome, pobreza, mudanças climáticas, saúde e dívidas desses países.

Em Manaus, Biden fará uma visita histórica à floresta amazônica, onde se reunirá com líderes locais, comunidades indígenas e outros envolvidos na preservação desse ecossistema essencial. Essa será a primeira vez que um presidente dos EUA em exercício visita a Amazônia, o que destaca o compromisso de Biden com a preservação ambiental.

VEJA MAIS

Antes de sua chegada ao Brasil, Biden visitará Lima, no Peru, entre os dias 14 e 16 de novembro para participar da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). Lá, ele se encontrará com a presidente peruana, Dina Boluarte, com o objetivo de fortalecer as relações entre os Estados Unidos e o Peru.