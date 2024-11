Biden se pronuncia após vitória de Trump e garante transição pacífica

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez seu primeiro discurso à nação, nesta quinta-feira (7/11), após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais. Durante a declaração, que durou pouco mais de três minutos e foi realizada na Casa Branca, Biden ressaltou que, em telefonema com Trump, assegurou uma transição pacífica até 20 de janeiro, data em que entregará oficialmente o cargo ao sucessor.

"Estamos em uma democracia, e a vontade popular sempre prevalecerá. Aceitamos a escolha que o país fez", afirmou Biden. Ele ainda enfatizou que "não se pode amar o país apenas quando se vence" nem "gostar do próximo apenas quando concordam". O presidente expressou também a responsabilidade de trabalhar até o fim de seu mandato e destacou: “Temos 78 dias para concluir o mandato. Nossa responsabilidade agora é fazer cada dia valer.”

VEJA MAIS

Além disso, Biden declarou confiança no sistema eleitoral e na contagem dos votos, destacando a integridade do processo eleitoral norte-americano. "Espero que possamos encerrar as dúvidas sobre a honestidade e a transparência do sistema. Ele é justo e confiável, mesmo quando se perde," concluiu o presidente.