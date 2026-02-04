Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Governo Lula tenta se blindar por aumento salarial no Congresso, mas não se opôs na votação

Estadão Conteúdo

Um dia após Câmara e Senado aprovarem aumentos para seus servidores, integrantes do governo Lula tentaram se eximir de responsabilidade sobre a concessão do benefício que pode gerar contracheques de até R$ 77 mil.

A Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República negou que tenha sido consultada por congressistas sobre o projeto que dá um reajuste a servidores da Câmara dos Deputados e concede "penduricalhos" que, na prática, farão com que alguns deles ganhem acima do teto constitucional.

A assessoria da SRI afirmou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que não houve qualquer tipo de acordo ou consulta por parte dos deputados e senadores sobre o texto. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), também disse não ter participado de nenhum acordo em relação ao texto. Durante as votações, as lideranças governistas também não manifestaram objeção à aprovação da proposta.

Durante a votação na Câmara, apenas o Partido Novo orientou o voto contrário ao texto, que foi aprovado de forma simbólica em sessão semipresencial. Já no Senado, apenas os senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Magno Malta (PL-ES) registraram voto contrário à medida.

A SRI é o ministério responsável pela articulação política do governo e pelas negociações do Palácio do Planalto com o Congresso sobre os projetos em tramitação no Legislativo. O projeto do reajuste dos servidores da Câmara foi aprovado com prazo exíguo, sem um debate alentado sobre os impactos financeiros e o seu "timing".

Apesar disso, o governo ainda não tem uma posição definida sobre eventual sanção ou veto do texto.

De autoria da Mesa Diretora da Câmara, o texto cria a Gratificação de Desempenho e Alinhamento Estratégico (GDAE). Essa gratificação concede um dia de licença para cada três dias de trabalho, com possibilidade de um recebimento em dinheiro em vez da licença. Com isso, o salário de altos funcionários da Câmara pode chegar a aproximadamente R$ 77 mil.

Integrantes da equipe econômica do governo criticaram a aprovação dos benefícios.

Na avaliação de fontes da área econômica do governo, um possível veto de Lula seria uma decisão política, já que se trata do Orçamento de outro Poder e tecnicamente é uma indenização.

Ainda assim, a análise não é positiva. Isso porque o Congresso teria encontrado uma forma de burlar o teto constitucional pagando duplamente. Ao criar uma licença para cada três dias de trabalho, o servidor, que já receberia por trabalhar aquele quarto dia, agora será indenizado.

A ideia é que esse tipo de medida piora ainda mais a imagem da classe política, porque essa remuneração extra não está sendo dada em um país como a Suíça, se trata do Brasil com todas as suas desigualdades e por isso geraria ainda mais revolta da população contra os políticos.

Para os governistas da área econômica, são esses tipos de ação que fazem com que surjam mais candidatos fortes com discursos anti-sistema e como as ideias extremistas ganham apoio popular.

O teto constitucional, que deveria ser o limite de recebimento de um funcionário público, é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF): hoje em R$ 46.366,19.

Durante a votação da proposta na Câmara, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu o texto e disse que se trata de uma valorização dos cargos. "É uma marca da nossa gestão não criarmos castas, diferenciação. Desde os terceirizados até os servidores de carreira, todas as categorias estão recebendo esse reajuste salarial porque isso é olhar para a Casa como um todo", disse Motta.

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, nem o Ministério do Planejamento, da Gestão ou da Fazenda foram consultados sobre a medida.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CÂMARA/APROVAÇÃO/AUMENTO/SERVIDORES/IMPACTO/ORÇAMENTO/LULA/BLINDAGEM
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

POSICIONAMENTO FIRME

'É preciso lutar para que não haja agressores' diz Lula em evento de combate ao feminicídio

"Cada homem neste país tem uma missão. Começando com amigos, primos, tios, vizinhos, colegas de trabalho, companheiros privados e parceiros de futebol. Não podemos nos omitir", enfatizou o líder do país.

04.02.26 17h48

CAPACITAÇÃO

Programa federal cria 325 laboratórios de informática no Pará

Estado recebeu 3.876 equipamentos por meio do programa Computadores para a Inclusão, do Ministério das Comunicações

04.02.26 17h33

CNJ torna regras mais rígidas e proíbe retaliações a quem denunciar assédio

04.02.26 17h22

Governo Lula tenta se blindar por aumento salarial no Congresso, mas não se opôs na votação

04.02.26 16h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

EDUCAÇÃO

Concurso da Ufopa para docentes de jornalismo será alvo de denúncia no MPF

Candidatos alegam notas repetidas, fuga de tema e falta de acessibilidade em prova que avançou pela madrugada de terça (27) em Santarém

28.01.26 19h25

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda