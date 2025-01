Governo do Pará, prefeito e secretários planejam ação conjunta para Belém

Uma ação conjunta entre governo do estado, secretários estaduais e prefeito está sendo pensada nesta sexta-feira (3), tendo o desenvolvimento de Belém como eixo principal. A soma de esforços tem o objetivo de elaborar um plano estratégico que atenda a áreas essenciais como saneamento, infraestrutura, segurança, saúde e turismo.

A partir desta iniciativa, o Plano de Gestão para Belém pelos próximos anos conta com a colaboração do Governo do Estado. Ainda estão previstas outras reuniões com os gestores municipais dos demais municípios paraenses, empossados na última quarta-feira (1).

Nesse primeiro momento, as reuniões entre gestão municipal e estadual acontecem prioritariamente com a Prefeitura de Belém devido a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Cop 30), realizada na capital paraense em novembro deste ano.