Governo do Pará faz mudança na direção do Detran; Marcelo Guedes deixa o cargo

O Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (4) trouxe uma mudança na direção do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran). Decreto do governador Helder Barbalho revogou outro decreto, do dia 18 de abril de 2019, que designou Marcelo Lima Guedes para responder pela Direção Geral do órgão. De acordo com o documento publicado, a saída atendeu a pedido do próprio Marcelo.

No lugar dele, para responder pela direção geral do Detran “até ulterior deliberação” foi designada Renata Mirella Freitas Guimarães de Sousa, que deixa o cargo de Secretária Adjunta de Recursos Especiais, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração.

