Governo do Pará e Irlanda se reúnem para discutir sobre agenda ambiental

O governador do Estado Helder Barbalho se reuniu, nesta quarta-feira (13), com o ministro do Meio Ambiente, Clima, Comunicações e Transporte da Irlanda, Eamon Ryan, e da embaixadora da Irlanda no Brasil, Fiona Flood. O encontro aconteceu no Palácio do Governo, sede do Poder Executivo Estadual, em Belém, para tratar sobre as agendas diplomáticas em questões relacionadas às pautas ambientais e climáticas.

Além da agenda climática, o encontro também abordou os desafios e a construção coletiva de soluções para o desenvolvimento socioeconômico. “Essa visita nos enche de esperanças para o desenvolvimento de parcerias em tecnologia, educação, compartilhamento de conhecimento e apoio e iniciativas sustentáveis”, declarou o governador Helder Barbalho.

“Estamos buscando dialogar com a Europa e países do norte global para discutir parcerias e avanços para agenda climática com pautas estruturantes”, ponderou o governador antes de convidar as autoridades irlandesas para retornarem ao Estado para participarem da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), em novembro de 2025.

Barbalho também enumerou as ações de combate à ilegalidade ambiental. “Além das ações repressivas que já estamos executando, precisamos avançar na transição que permitirá avanços ambientais com base na economia verde e bioeconomia. Por isso é importante avançarmos nos financiamentos internacionais”, argumentou.

O representante irlandês destacou que o objetivo da visita é conhecer a realidade local e da Amazônia. “Vejo o país como uma oportunidade de interligar a Europa com a agenda climática. Temos interesse em auxiliar com financiamentos, inclusive, na área privada para preservar o meio ambiente”, disse.

Eamon Ryan parabenizou as articulações do Pará junto ao Reino Unido em busca da agenda climática. “Somos pequenos territorialmente, mas temos voz e podemos somar neste debate na Europa”, ponderou Eamon Ryan que confirmou presença na COP 30.