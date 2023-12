Governo brasileiro condena lançamento de míssil balístico intercontinental pela Coreia do Norte

O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota no início da noite desta terça-feira (19) condenando o lançamento de um míssil intercontinental pela Coreia do Norte.

VEJA MAIS

Veja a nota:

“O governo brasileiro condena o lançamento de míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla em inglês) pela República Popular Democrática da Coreia (RPDC), em 18 de dezembro.

O teste configura o quinto lançamento de ICBM em 2023 e constitui mais uma violação direta de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), que exigem que a RPDC cesse todas as atividades relacionadas a seu programa de mísseis balísticos.

Em linha com sua atuação como membro não permanente do Conselho de Segurança, o Brasil defende o engajamento político e diplomático para alcançar o objetivo de uma península coreana estável, pacífica e livre de armas nucleares.

O governo brasileiro insta a RPDC a cumprir todas as resoluções pertinentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e encoraja os atores envolvidos a contribuir para criar as condições necessárias à redução das tensões e à retomada de negociações com vistas à desnuclearização da península coreana.”