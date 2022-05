Governador Helder Barbalho participa de evento sobre a Amazônia na Universidade de Princeton, EUA

O governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, está nos Estados Unidos, para participar de um evento na Universidade de Princeton. “Estaremos participando nos próximos dias de um importante evento envolvendo a ciência, a pesquisa, tratando sobre a Amazônia, sobre as mudanças climáticas e acima de tudo sobre o modelo de desenvolvimento sustentável”, declarou Helder, em um vídeo publicado nas redes sociais. “Muito orgulho de poder representar o Brasil, representar a Amazônia e, sobretudo, representar o estado do Pará”, completou.

De acordo com o Portal Ciclo Vivo, o evento, que será realizado nos dias 5 e 6 de maio, reúne acadêmicos, representantes dos povos indígenas, lideranças políticas e ambientais, empreendedores e ativistas brasileiros, para elaboração de propostas voltadas à conservação e o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono com inclusão social para a Amazônia brasileira.

Na ocasião, serão discutidos os resultados do projeto Amazônia 2030, maior esforço já realizado para estudar e apontar soluções para o desenvolvimento sustentável da região, que tem papel fundamental para a economia do país e para a regulação climática do planeta.

Ainda no primeiro dia de programação, haverá um jantar com a presença da provost da Universidade de Princeton, Deborah Prentice, e com falas do governador Helder Barbalho, de Juma Xipaya (líder indígena do povo Xipaya), e de Jorge Viana (ex-governador e ex-senador pelo estado do Acre).

No segundo dia de evento, segundo o Portal Ciclo Vivo, participantes de vários campos irão discutir os resultados dos estudos do Amazônia 2030 que servirão de base para um programa de políticas públicas que consiga enfrentar a crise climática e as desigualdades sociais com soluções baseadas na natureza para a Amazônia.