Governador do Tocantins é alvo da PF em investigação sobre distribuição de cestas básicas

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), é alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal nesta quarta-feira (21.08) em uma investigação sobre desvio de recursos públicos relacionados ao fornecimento de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19, afirmaram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.

Em nota, a PF disse que estão cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em Tocantins e outras medidas cautelares patrimoniais, todas determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No comunicado, que não cita Barbosa, a PF disse que os inquéritos indicaram a presença de fortes indícios da existência de um esquema montado entre os anos de 2020 e 2021, utilizando-se do estado de emergência em saúde pública e assistência social.

O esquema consistiria, conforme a PF, na contratação de grupos de empresas previamente selecionadas para o fornecimento de cestas básicas, as quais receberiam a totalidade do valor contratado, porém entregariam apenas parte do quantitativo acordado.

Em nota, a Secretaria Estadual de Comunicação de Tocantins disse que o governo estadual colabora com a PF no cumprimento dos mandados de busca e apreensão. "É do interesse do governo do Estado que tais fatos sejam devidamente esclarecidos", acrescentou.