Governador do Pará e Ministro celebram parceria para ampliar assistência às famílias de baixa renda

O governador Helder Barbalho e o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, realizaram um evento no Hangar, Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, nesta quinta-feira (22), onde celebraram um conjunto de iniciativas entre o Estado e a União visando ampliar os serviços de atendimento assistencial para famílias de baixa renda no Pará.

Durante a solenidade, foram assinados pactos de inclusão socioeconômica e contra a fome, o Programa de Implantação de Cisternas nas escolas da Zona Rural e Melhorias Sanitárias Domiciliares, além de uma parceria no Programa de aquisição de alimentos, envolvendo os governos Federal, Estaduais e Municipais.

O governador Helder Barbalho ressaltou a importância da união entre o Governo Federal e o Estado do Pará para avançar na assistência às famílias em situação de vulnerabilidade. “A presença do ministro Wellington Dias reforça nossa união com o Governo Federal para que possamos avançar no resgate e olhar para os que mais precisam. São políticas de inclusão como o fortalecimento do Bolsa Família, parcerias de acesso a cursos de qualificação que priorizem aqueles que estão no cadastro único e claro, também, a parceria na ampliação da cobertura de água em escolas públicas e locais mais distantes”, ponderou o governador Helder Barbalho.

Programas vão de aquisição de cisterna a alimentos

Já o ministro Wellington Dias enfatizou que a visita ao Pará ocorre no momento da implantação da nova lei do Bolsa Família, com uma particularidade para a região amazônica, que é resolver um problema enfrentado pelos pescadores. Antes, quando eles recebiam o Seguro Defeso, o Bolsa Família era suspenso, mas agora isso não acontecerá mais. “São programas de aquisições de alimentos, de cisternas de água, com um olhar especial para Ilho do Marajó, garantindo atendimento a todas as regiões. Por outro lado, precisamos garantir a inclusão socioeconômica. O presidente Lula quer que façamos a transferência de recursos, com volume significativo. Estamos falando de aproximadamente R$ 15,8 bilhões que entrarão na economia do Pará através dos mais pobres”, completou o ministro.

Wellington Dias ressaltou ainda a importância da parceria com os municípios e a iniciativa privada por meio do cadastro único, e mencionou o apoio ao empreendedorismo com linhas de crédito para esse público.

Durante o evento, também foram entregues kits de equipamentos e materiais para escritório às cooperativas do Programa Pró Catador Ativação Pará, certificados do Programa Qualifica Pará, carteiras de manipulação de alimentos e equipamentos de segurança alimentar, como uma cozinha comunitária em Ulianópolis e a modernização da Central da Agricultura Familiar.