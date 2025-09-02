Gonet começa sustentação oral da PGR sobre trama golpista

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, iniciou por volta das 11h desta terça-feira (2) sua sustentação oral no julgamento sobre a trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele tem até duas horas para concluir sua manifestação, que reforçará os elementos da acusação.

Em seguida, cada defesa terá uma hora para apresentar seus argumentos. A defesa de Mauro Cid será a primeira a se manifestar, pois ele firmou acordo de delação premiada. Os demais réus falarão em ordem alfabética.

VEJA MAIS

A Primeira Turma começou nesta terça o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sete ex-auxiliares próximos, acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de liderar a articulação de um golpe de Estado entre 2021 e 2023. O julgamento concentra-se inicialmente no chamado “núcleo crucial” da trama.

Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As penas, somadas, podem chegar a 43 anos.