Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Gonet começa sustentação oral da PGR sobre trama golpista

O julgamento concentra-se inicialmente no chamado “núcleo crucial” da trama

Estadão Conteúdo
fonte

Paulo Gonet, procurador-geral da República (Foto: Antonio Augusto / STF)

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, iniciou por volta das 11h desta terça-feira (2) sua sustentação oral no julgamento sobre a trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele tem até duas horas para concluir sua manifestação, que reforçará os elementos da acusação.

Em seguida, cada defesa terá uma hora para apresentar seus argumentos. A defesa de Mauro Cid será a primeira a se manifestar, pois ele firmou acordo de delação premiada. Os demais réus falarão em ordem alfabética.

VEJA MAIS 

image Leitura do relatório de Moraes dura 1h40, destaca cronologia do golpe e alegações de defesas
O relator iniciou sua primeira intervenção na sessão de julgamento da manhã desta terça-feira (2), às 10h15, em Brasília

image Julgamento no STF: Moraes destaca trama golpista e expectativa recai sobre posicionamento da PRG
Sustentações da defesa estão previstas para ocorrer ainda nesta terça-feira

A Primeira Turma começou nesta terça o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sete ex-auxiliares próximos, acusados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de liderar a articulação de um golpe de Estado entre 2021 e 2023. O julgamento concentra-se inicialmente no chamado “núcleo crucial” da trama.

Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As penas, somadas, podem chegar a 43 anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/STF/JULGAMENTO

Gonet

sustentação
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

PROVAS

Gonet diz que fatos descritos na denúncia da tentativa golpe de Estado estão confirmados por provas

Segundo o chefe do Ministério Público Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros sete réus "não negam realidade, mas buscam se mostrar alheios" à mesma

02.09.25 12h08

Bolsonaro

Defesa de Bolsonaro diz que ele não está bem de saúde

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes

02.09.25 11h44

JULGAMENTO

Código penal promete castigo a quem tenta abolir Estado de direito e golpe de Estado, diz Gonet

Na primeira sessão do julgamento, o procurador destacou que democracia não se sustenta "se não contar com meios para se contrapor a atos orientados a sua decomposição perigosa"

02.09.25 11h43

Julgamento

Gonet começa sustentação oral da PGR sobre trama golpista

O julgamento concentra-se inicialmente no chamado “núcleo crucial” da trama

02.09.25 11h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

política

Governador Helder Barbalho nomeia Anete Penna como desembargadora do TJPA

Ela é a primeira mulher em 92 anos a assumir a vaga. Decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27

27.08.25 15h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda