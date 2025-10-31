Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Gleisi Hoffmann critica encontro de governadores de direita: 'Investem na divisão política'

Estadão Conteúdo

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 31, para reagir ao encontro entre governadores de direita, que anunciaram a criação de um "Consórcio da Paz" para combater o crime organizado. A reunião ocorreu no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro.

Gleisi afirmou que o grupo busca "colocar o Brasil no radar do intervencionismo militar de Donald Trump", atual presidente dos Estados Unidos.

"Ao invés de somar forças no combate ao crime organizado, como propõe a PEC da Segurança enviada pelo presidente @LulaOficial ao Congresso, os governadores da direita, vocalizados por Ronaldo Caiado, investem na divisão política e querem colocar o Brasil no radar do intervencionismo militar de Donald Trump na América Latina", escreveu a ministra.

A petista também criticou o que chamou de "uso político da segurança pública", afirmando que os líderes regionais "não conseguem esconder o desejo de entregar o país ao estrangeiro".

"Do mesmo jeito que Eduardo Bolsonaro e sua família de traidores da pátria fizeram com as tarifas e a Magnitsky. Segurança pública é uma questão muito importante, que não pode ser tratada com leviandade e objetivos eleitoreiros. Combater o crime exige inteligência, planejamento e soma de esforços", completou Gleisi.

A manifestação ocorre no contexto da megaoperação policial realizada na terça-feira, 28, ordenada pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou mais de cem mortos, entre suspeitos e agentes de segurança.

Segundo o último balanço do governo fluminense, a Operação Contenção, deflagrada contra integrantes do Comando Vermelho e que reuniu 2.500 agentes se segurança pública, resultou em 121 mortes, enquanto a Defensoria Pública do Rio de Janeiro contabiliza 132 vítimas.

'Consórcio da Paz'

O Cláudio Castro, anunciou nesta quinta-feira, 30, ao lado de outros chefes de Executivo estaduais, a criação de um consórcio de segurança pública para que os estados se apoiem mutuamente no enfrentamento ao crime organizado. A iniciativa, batizada de "Consórcio da Paz", foi discutida durante o encontro no Palácio Guanabara.

Participaram da reunião os governadores Romeu Zema (Novo-MG), Jorginho Mello (PL-SC), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Eduardo Riedel (PP-MS) e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP). O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), participou de forma remota.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO CONTENÇÃO/DISPUTA POLÍTICA/CRÍTICAS/GLEISI HOFFMANN
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Defensoria pede ao STF que rejeite a denúncia da PGR contra Eduardo Bolsonaro

31.10.25 20h48

MP denuncia novamente deputado Binho Galinha, apontado como líder de organização criminosa

31.10.25 20h38

Presidência indica Severino Neto para diretoria da ANTT

31.10.25 20h23

CCJ da Câmara espera analisar cassação de Carla Zambelli em novembro

31.10.25 19h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

NOVA SENTENÇA

TRE mantém condenação e inelegibilidade de Wlad Costa por violência política de gênero e extorsão

O recurso da defesa do ex-deputado foi negado nesta quarta-feira, 22

24.10.25 14h53

encontro

Trump se reúne com Lula, diz que pode avançar rápido sobre rever tarifaço e fala em acordos

Questionado no início se poderia rever o tarifaço sobre o Brasil ainda neste domingo, Trump disse que estavam abertos a "avançar rápido" nesta discussão.

26.10.25 8h18

Brasil

Moraes assume ação das favelas no STF e pede parecer ao Ministério Público

Ministro dá 24 horas para PGR se manifestar sobre as diligências pedidas pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), após ação policial que resultou em 64 mortes no RJ

28.10.25 20h23

política

Moraes pede ajuda dos EUA para intimar Paulo Figueiredo no processo do golpe

Ministro entendeu ser necessário o envio de um pedido formal às autoridades norte-americanas

23.10.25 17h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda