Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Gilmar Mendes critica 'vazamentos seletivos' e compara à Lava Jato

Ministro do STF vê 'frenesi midiático' e 'prejulgamento' em caso de banqueiro do Banco Maste

Estadão Conteúdo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes fez críticas a "vazamentos seletivos" de dados sigilosos do banqueiro Daniel Vorcaro na investigação do Banco Master e alertou sobre o que vê como semelhanças com a Operação Lava Jato, como o "frenesi midiático" e o "prejulgamento" de acusados.

"Infelizmente, é possível enxergar no caso concreto tristes reminiscências dos métodos e expedientes lavajatistas que este Tribunal tem tido grande trabalho em coibir", disse Gilmar.

Ao longo do voto, ele citou reportagens da imprensa que tiveram acesso a dados sigilosos do celular de Vorcaro "que não foram franqueados nem mesmo a este Colegiado".

"No julgamento de casos midiáticos ou rumorosos em geral, infelizmente não é incomum que a análise técnico-jurídica ceda às pressões estabelecidas pela mídia e pela opinião pública", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO MASTER

VORCARO

PRISÃO

STF

GILMAR

COMPARATIVO

LAVA-JATO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

Ministério das Cidades soluciona problemas históricos de habitação em Parauapebas

Ministro Jader Filho entregou títulos definitivos de propriedade às famílias já beneficiadas pelo Minha Casa, Minha Vida, entre outras ações

20.03.26 21h50

declaração

Lula: Está chegando o momento de a gente começar a saber quem faz ou não faz, quem mente ou não

Presidente alerta eleitores para escolha de políticos e defende investimentos em educação durante evento em Minas Gerais

20.03.26 20h33

'frenesi midiático'

Gilmar Mendes critica 'vazamentos seletivos' e compara à Lava Jato

Ministro do STF vê 'frenesi midiático' e 'prejulgamento' em caso de banqueiro do Banco Maste

20.03.26 19h52

votação

Gilmar vota para manter prisão preventiva de Vorcaro, mas faz ressalvas

Com o voto, o placar ficou em 4 a 0 a favor da manutenção da prisão

20.03.26 19h49

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

INVESTIGAÇÃO

Celular de Vorcaro possuía vídeos íntimos com garotas de programa; senador estava presente

O banqueiro namora com a influenciadora Martha Graeff, que possui cerca de 700 mil seguidores no Instagram

17.03.26 15h07

BRASIL

Carlos Bolsonaro publica foto do pai em hospital e diz que situação 'é muito delicada'

Segundo Carlos, Bolsonaro foi transferido para uma unidade semi-intensiva devido à persistência de uma pneumonia bacteriana

17.03.26 11h07

LEGISLATIVO

Alepa aprova reajuste de 6% para servidores estaduais no Pará

Encaminhada pelo governador Helder Barbalho, a proposta tem como objetivo atualizar salários, proventos e pensões do funcionalismo

17.03.26 16h59

NOVAMENTE INVESTIGADO

STF autoriza retomada de investigações envolvendo prefeito de Ananindeua

Ministro do Supremo Tribunal Federal entende que investigações são anteriores à criação da força-tarefa questionada e autoriza retomada das apurações

13.03.26 18h01

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda