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Política

Quem está no centro da disputa no Ceará que detonou crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro?

Segundo ela, o desentendimento começou quando a ex-primeira-dama fez críticas à aproximação entre o PL cearense e o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB)

Estadão Conteúdo

O atrito entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) revelado nesta quarta-feira, 24, tem como pano de fundo a definição dos rumos da direita no Ceará nas eleições de 2026. Michelle relatou em vídeo publicado nas redes sociais que foi humilhada pelo enteado durante discussões sobre as articulações políticas conduzidas pelo PL no Estado.

Segundo ela, o desentendimento começou quando a ex-primeira-dama fez críticas à aproximação entre o PL cearense e o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), hoje pré-candidato ao governo estadual. Ela apoia o senador Eduardo Girão (Novo) para o governo do Ceará e defende que uma eventual aliança com Ciro só deveria ser discutida em um segundo turno.

Michelle relatou que Flávio foi "muito ríspido" ao telefone. "Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política", relatou Michelle no vídeo, falando em "uma punhalada".

No centro da questão está o deputado federal André Fernandes, presidente do PL no Ceará. Ele defende a construção de uma frente de oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) e passou a trabalhar pela aproximação com Ciro Gomes.

Em comício realizado em Fortaleza no fim de 2025, Michelle criticou publicamente a aproximação do PL com Ciro e lembrou declarações anteriores do ex-governador cearense contra Jair e seus filhos. No vídeo publicado na quarta-feira, ela lembrou que ele já chamou os filhos de Bolsonaro de "ovos de serpentes" e corruptos e o ex-presidente de "ladrão de galinhas", "burro" e "jumento".

Outro foco do conflito envolve ainda a vaga ao Senado. A ex-primeira-dama defende que o partido mantenha o compromisso firmado com Priscila Costa (PL-CE), apresentada por ela como pré-candidata da legenda em 2025. Já André Fernandes trabalha pelo nome do pai, Alcides Fernandes (PL-CE), como representante do partido na disputa.

Ao comentar o impasse, Michelle afirmou que a candidatura de Priscila foi acertada com Bolsonaro e questionou a decisão do grupo ligado a André Fernandes. "Não honrar essa determinação do meu marido será um ato de traição contra Jair Messias Bolsonaro. Já que a aliança com Ciro é tão boa, por que o André não disponibiliza a vaga de seu próprio pai? Por que só a mulher tem que ceder?", declarou.

Quem são os envolvidos

André Fernandes (PL-CE): Deputado federal e presidente estadual do PL. É o principal articulador do apoio da legenda a Ciro Gomes e trabalha pela candidatura de seu pai, Alcides, ao Senado.

Ciro Gomes (PSDB): Ex-governador do Ceará e ex-ministro, foi lançado pré-candidato ao governo estadual pelo PSDB em maio deste ano.

Eduardo Girão (Novo-CE): Senador e pré-candidato ao governo cearense pelo Novo. É o nome apoiado por Michelle Bolsonaro para representar a direita na disputa estadual.

Alcides Fernandes (PL-CE): Deputado estadual e pai de André Fernandes. Foi escolhido pelo grupo político do filho para disputar uma vaga ao Senado na chapa apoiada por Ciro Gomes.

Priscila Costa (PL-CE): Vereadora de Fortaleza, Priscila vai assumir como deputada federal após uma recontagem dos votos das eleições de 2022. A anulação dos votos recebidos pelo suplente Heitor Freire (União) alterou a distribuição das vagas e levou à perda do mandato da deputada Dayany Bittencourt (União). Priscila foi apresentada por Michelle Bolsonaro como candidata do PL ao Senado.

A aproximação entre Ciro Gomes e André Fernandes ganhou força depois das eleições municipais de 2024, quando o deputado disputou a Prefeitura de Fortaleza e recebeu apoio do ex-prefeito Roberto Cláudio (União), aliado de Ciro.

Ao longo do ano passado, lideranças do PL e do PSDB passaram a discutir uma composição para enfrentar o governador Elmano de Freitas. Em maio deste ano, o PL do Ceará oficializou apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes. Durante o lançamento, o ex-ministro afirmou que sua chapa teria dois candidatos ao Senado: o ex-deputado federal Capitão Wagner (União-CE) e Alcides Fernandes.

Na época, as críticas de Michelle à aliança provocaram reações dentro da própria família Bolsonaro. Flávio afirmou que a ex-primeira-dama havia "atropelado" uma articulação autorizada por seu pai. Carlos e Jair Renan apoiaram a avaliação do senador, enquanto Eduardo disse que André Fernandes havia sido "injustamente exposto" no episódio.

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/MICHELLE/VÍDEO/FLÁVIO BOLSONARO/DISPUTA/CEARÁ
Política
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