Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Gilmar defende condenação de Zambelli em novo processo de extradição e envia garantias à Itália

Estadão Conteúdo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes encaminhou à Justiça italiana informações para subsidiar um novo pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP), que deve ser analisado na próxima semana. A informação foi publicada pelo g1 e confirmada pelo Estadão.

No documento enviado à Advocacia-Geral da União (AGU) nesta terça-feira, 23, o magistrado reforça a regularidade da condenação dela por perseguir um homem armada às vésperas do segundo turno das eleições de 2022 e afirma que o julgamento foi confirmado por ampla maioria da Corte.

"O processo em questão tramitou de forma hígida e regular, sem qualquer vício ou nulidade no processo de conhecimento que impeça a extradição de cidadã brasileira por crime cometido no país e para o qual se aplica, na sua integralidade, a lei brasileira", afirmou o ministro segundo o g1.

No documento, Gilmar, que foi o relator do processo, também apresenta garantias exigidas pelas autoridades italianas. Entre elas estão a previsão de cumprimento da pena na Penitenciária Feminina de Brasília; o acesso da ex-deputada a advogados, familiares e à representação diplomática da Itália; e a possibilidade de envio periódico de informações às autoridades italianas, mediante solicitação formal.

O novo pedido de extradição será analisado após a Corte de Cassação, instância máxima do sistema judicial da Itália, rejeitar em maio a entrega de Zambelli ao Brasil no processo em que ela foi condenada pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em decisão divulgada em 12 de julho, a Justiça italiana apontou parcialidade do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, como motivo para anular a extradição. Segundo a decisão, ele atuou sob "dupla veste", como julgador e de pessoa afetada pelo crime imputado a Zambelli. Na ocasião da invasão ao sistema do CNJ, foi inserido um mandato de prisão falso contra Moraes.

Carla Zambelli foi condenada a 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. A então deputada se desentendeu com o jornalista Luan Araújo após um ato político em São Paulo e o perseguiu com uma pistola em punho pelas ruas do bairro Jardins. Ela foi condenada por 9 votos a 2 no crime de porte ilegal de arma e por 10 votos a 1 no de constrangimento ilegal por parte dos ministros do STF.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ZAMBELLI/PRISÃO/ITÁLIA/EXTRADIÇÃO/ANULAÇÃO/GILMAR/PEDIDO/NOVO PROCESSO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

decisão

Justiça manda Gustavo Gayer indenizar PT por vídeo associando sigla ao atentado de Bolsonaro

Procurado por meio da assessoria, Gayer ainda não se manifestou sobre a decisão

24.06.26 13h47

julgamento

STM rejeita pedido Bolsonaro para tirar ministro do processo de perda de patente de capitão

O caso foi levado ao plenário da Corte militar após a presidente do STM, ministra Maria Elizabeth Rocha, rejeitar monocraticamente um pedido da defesa de Bolsonaro para declarar a suspeição de parente

24.06.26 13h25

avaliação

Quem decide sobre Jaques Wagner é o Lula, mas eu optaria por substituí-lo, diz Luiz Marinho

O ministro disse que, em sua avaliação pessoal, seria justificável a substituição temporária da liderança do governo no Senado

24.06.26 13h11

Gilmar defende condenação de Zambelli em novo processo de extradição e envia garantias à Itália

24.06.26 12h36

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

DEMISSÃO NA PREFEITURA

Superintendente da Secretaria de Cultura de Belém é exonerado após denúncias de irregularidades

Prefeitura de Belém afirma que adotou medidas imediatas e abriu apuração sobre suposta tentativa de fraude em documentos ligados ao pagamento de jurados do Carnaval 2026

19.06.26 13h21

MUNDO

Rumble e Trump Media pedem que Moraes seja julgado à revelia na Justiça dos EUA

As empresas argumentam que Moraes foi notificado sobre o caso e não se manifestou no prazo estabelecido

18.06.26 10h53

eleições 2026

Pré-candidato à Presidência Renan Santos tem voo cancelado no Pará: ‘campanha de pobre é f*da’

Fundador do MBL, o político do partido Missão ficou horas no Aeroporto de Santarém e teve que refazer sua agenda em Belém

17.06.26 11h40

decisão

EUA classificam condenação de Eduardo Bolsonaro no STF como 'perseguição'

A Primeira Turma do STF condenou Eduardo por coação no curso do processo na terça-feira (16). Ele foi sentenciado a quatro anos e dois meses de prisão, em regime inicial semiaberto

19.06.26 12h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda