Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Genial/Quaest: Avaliação positiva sobre STF salta de 23% para 33%

Pouco mais de 2 mil pessoas foram ouvidas e opinaram sobre o STF.

Estadão Conteúdo
fonte

STF (Luiz Silveira/STF)

Entre julho e dezembro deste ano, a avaliação positiva da população sobre o trabalho do Supremo Tribunal Federal (STF) cresceu 10 pontos porcentuais, de 23% para 33%, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira, 19, pela Genial/Quaest.

A avaliação negativa cresceu quatro pontos porcentuais nesse período. O índice foi de 32% para 36%. Já a avaliação regular caiu 10 pontos porcentuais, de 34% para 24%. A população que não soube ou não respondeu caiu de 11% para 7%.

VEJA MAIS

image STF tem maioria para derrubar lei que validou marco temporal
Os defensores do marco temporal querem que povos originários só possam reivindicar terras que ocupavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal.

image Moraes autoriza Bolsonaro a conceder entrevista na prisão
Entrevista será concedida de dentro da Superintendência da Polícia Federal, onde está preso em razão da condenação na trama golpista

No Poder Legislativo, a avaliação positiva sobre o trabalho da Câmara dos Deputados cresceu cinco pontos porcentuais, indo de 15% para 20% entre outubro e dezembro. Já a avaliação negativa caiu de 39% para 36% nesse período, e a avaliação regular oscilou de 36% para 35%.

No caso do Senado Federal, a avaliação positiva cresceu de 18% para 22% entre outubro e dezembro. A avaliação negativa oscilou de 34% para 33%, e a regular, de 36% para 34%.

A Quaest realizou 2.004 entrevistas com brasileiros de 16 anos ou mais, entre 11 e 14 de dezembro, por meio de coleta domiciliar realizada por meio de entrevistas face a face e questionários estruturados. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, com 95% de nível de confiança.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Três Poderes

avaliação

pesquisa

Genial/Quaest

STF
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Parlamentares pedem prorrogação da CPI do INSS por mais quatro meses

19.12.25 21h38

eita!

Lula tem discurso interrompido após problema técnico e deixa palco em Foz do Iguaçu

A transmissão feita pela EBC passou por problemas ao longo da participação do presidente

19.12.25 20h12

Alckmin diz que é cedo para falar sobre eleições de 2026 e defende debate sobre escala 6x1

19.12.25 18h18

LEGISLATIVO

Congresso aprova Orçamento de 2026 com cortes sociais e fundo eleitoral turbinado

Texto validado prevê superávit de R$ 34,5 bilhões, mas reduz verbas do Auxílio Gás e Pé-de-Meia para acomodar R$ 61 bilhões em emendas

19.12.25 17h31

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

tumulto

Manifestantes invadem Câmara de Belém contra votação de pacote que inclui reajuste de IPTU

Vereadores foram convocados para votar o pacote de projetos na manhã desta quarta-feira (17/12)

17.12.25 10h48

INVESTIGAÇÃO

Flavio Dino autoriza buscas em apartamento do deputado Antônio Doido

Medida faz parte da Operação Igapó, da Polícia Federal

16.12.25 13h26

ELEIÇÕES 2026

Helder Barbalho tem 50,8% das intenções de voto e lidera disputa para o Senado no Pará

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra Éder Mauro em segundo e Celso Sabino em terceiro; margem de erro é de 2,6 pontos percentuais

17.12.25 8h00

POLÍTICA

Após cassação, Eduardo Bolsonaro diz que perda do mandato é 'medalha de honra'

A Mesa Diretora da Casa cassou o mandato de Eduardo por faltas

19.12.25 11h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda