Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Genial/Quaest: Apoio à PEC da Segurança avança na Câmara; violência é a maior preocupação

O movimento ocorre em meio a uma mudança relevante na percepção dos problemas do País, após a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro

Estadão Conteúdo

O apoio à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública avançou na Câmara dos Deputados, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 12. O porcentual de parlamentares favoráveis à proposta subiu de 42% para 49%, enquanto 39% se declaram contrários, indicando um ambiente mais receptivo à matéria constitucional do governo federal. O levantamento foi feito após o anúncio de alterações pelo relator Mendonça Filho (União-PE).

O movimento ocorre em meio a uma mudança relevante na percepção dos problemas do País, após a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro. Para 43% dos deputados federais, a violência passou a ser o principal problema nacional, ante 23% em junho, assumindo com folga a liderança entre as preocupações da Câmara.

No debate fiscal, o levantamento mostra forte resistência a cortes em áreas sensíveis ao Parlamento. 58% dos deputados são contrários à redução de gastos com emendas parlamentares, enquanto 84% rejeitam cortes no Plano Safra. Também há oposição majoritária a ajustes em temas sociais: 67% se posicionam contra reduzir gastos com políticas assistenciais.

Por outro lado, há amplo apoio a medidas de aumento de arrecadação e contenção de privilégios. A esmagadora maioria (90%) dos deputados são favoráveis à redução de gastos com supersalários e ao aumento da taxação sobre empresas de apostas (bets). A elevação de impostos sobre o setor financeiro também encontra respaldo: 65% defendem maior taxação das fintechs, e 58% apoiam a redução de benefícios fiscais concedidos a empresas.

A pesquisa indica ainda maioria favorável a reduzir gastos com a previdência dos militares (57%), enquanto propostas que afetam investidores enfrentam maior resistência. Metade da Câmara é contrária ao aumento de taxas sobre títulos de investimento, ante 43% favoráveis, e 72% se posicionam contra elevar a taxação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Em outros temas da agenda legislativa, a pesquisa mostra apoio majoritário à regulação do trabalho por aplicativos, com 66% dos deputados favoráveis e 27% contrários. Também há maioria a favor da adoção da tarifa zero no transporte público (65%, ante 26% contra).

Já a segunda etapa da reforma tributária, que trata da transição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), reúne 60% de apoio e 22% de rejeição. Em temas mais sensíveis, o levantamento aponta divisão: o fim da escala 6x1 tem 42% de apoio e 45% de oposição, enquanto a proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa é apoiada por 41% dos parlamentares e rejeitada por 43%. Já a proposta de extinguir a obrigatoriedade de autoescola para obtenção da CNH enfrenta resistência, com 45% contrários e 38% favoráveis.

O levantamento foi realizado entre 29 de outubro e 11 de dezembro, com 167 deputados federais em exercício. A margem de erro estimada é de sete pontos porcentuais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PEC da Segurança/pesquisa/Genial/Quaest/aumento/apoio
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exame médico na sede da Polícia Federal

13.12.25 20h22

Motta aguarda assessoria jurídica da Câmara para definir posse de suplente de Zambelli

13.12.25 18h27

ATO

Caetano, Gil e outros artistas fazem novo ato musical no Rio contra ações do Congresso

O ato será realizado neste domingo (14) em Copacabana

13.12.25 17h02

PROSPERIDADE

Fair Play financeiro deve redefinir dívidas e investimentos no futebol brasileiro, diz Gluck Paul

Em entrevista, o presidente da Federação Paraense de Futebol, falou sobre os avanços nas categorias de base, a reestruturação da arbitragem e do futebol feminino, e o desafio de consolidar um modelo sustentável para os clubes

13.12.25 16h30

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Termo 'eu tenho um preço' usado por Flávio Bolsonaro escancara chantagem, diz Lindbergh Farias

Lindbergh voltou a fazer um apelo contra a anistia aos condenados por atos golpistas

07.12.25 15h48

política

Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

09.12.25 22h08

MINISTRO DO TURISMO

Em live, Celso Sabino diz que expulsão foi injusta e mantém candidatura ao Senado

Ministro do Turismo afirmou ter "ficha limpa" e criticou intervenção no diretório do União Brasil no Pará; ele reiterou apoio ao projeto de Lula para 2026

08.12.25 17h16

lembra dela?

Quem é Heloísa Helena, que brigou com o PT e substitui o deputado suspenso Glauber Braga

Glauber disse que não chegou a conversar com ela nos últimos dois dias, mas tem confiança na ex-senadora

11.12.25 9h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda