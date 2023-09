General Heleno se irrita com relatora da CPMI do 8 de janeiro: ‘é pra ficar p***’; vídeo

O general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante a gestão do então presidente Jair Bolsonaro (PL), se irritou com a relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos de 8 de janeiro, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), nesta terça-feira (26), e soltou palavrões. “Ela fala as coisas que acha que estão na minha cabeça. Porra, é para ficar puto, né, puta que o pariu”, disse o militar, durante o seu depoimento.

Eliziane perguntou se general Heleno achava que as eleições de 2022 foram fraudadas.

“Já.. Já tem o resultado das eleições. Já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudadas. Foram examinadas”, respondeu o ex-ministro do GSI. “Certo, o senhor mudou de ideia, né”, disse Eliziane, irritando o militar.

Ele foi convocado para prestar esclarecimentos sobre o suposto envolvimento indireto com os atos do 8 de Janeiro. Heleno tem 75 anos e atuava como um dos conselheiros de Bolsonaro. O militar foi aplaudido por parlamentares da oposição ao governo quando chegou à reunião da CPMI.

Apesar de ter sido autorizado pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF) a permanecer em silêncio, Heleno respondeu as perguntas da relatora.