General Heleno nega participação de Cid em reuniões com comandantes das Forças Armadas: ‘Fantasia'

Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos de 8 de janeiro, o general Augusto Heleno, que foi ministro-chefe do gabinete de Segurança Institucional durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), classificou como uma “fantasia” a informação de que o tenente-coronel Mauro Cid teria participado de uma reunião entre Bolsonaro e comandantes das Forças Armadas para discutir a possibilidade de um golpe de estado. As declarações envolvendo essas reuniões teriam sido dadas pelo próprio Cid, após acordo de delação fechado com a Polícia Federal.

Ao ser questionado sobre o assunto, general Heleno disse que queria “esclarecer” que o tenente-coronel Mauro Cid não participava de reuniões com comando das forças armadas. “Ele era o ajudante de ordens do presidente. Não existe essa figura do ajudante de ordens sentar em uma reunião com os comandantes de Força e participar da reunião. Isso é fantasia. É fantasia“, declarou.

Ele também negou ter tratado de “assuntos eleitorais” com seus subordinados no GSI. O militar ainda achar "muito estranho" a divulgação de trechos da delação de Mauro Cid. “Porque a delação está ainda sigilosa. Ninguém sabe o que o Cid falou“, ressaltou.