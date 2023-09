Bolsonaro rebate acusação e diz que jamais compactuou com golpe de Estado; leia a íntegra

Em nota divulgada nesta quinta-feira (21), a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) rebateu o que foi divulgado sobre a delação do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Segundo divulgado pelo UOL, Cid atestou em delação que o ex-presidente teria consultado militares sobre uma minuta do golpe entregue a ele e que em uma reunião com as Forças Armadas, a Marinha havia aceitado participar da trama.

Segundo a nota assinada pelos advogados Paulo Amador da Cunha Bueno, Daniel Bettamio Tesser e Fábio Wajngarten, Bolsonaro não compactuou com "qualquer movimento ou projeto que não tivesse respaldo em lei". O comunicado diz que Bolsonaro "jogou dentro das quatro linhas da Constituição".

O texto diz ainda que Bolsonaro "jamais tomou qualquer atitude que afrontasse os limites e garantias" da Constituição e da democracia.

Veja a íntegra do posicionamento:

A defesa do Presidente Jair Bolsonaro, diante das notícias veiculadas pela mídia na data de hoje sobre o suposto conteúdo de uma colaboração premiada, esclarece que:

1. Durante todo o seu governo jamais compactuou com qualquer movimento ou projeto que não tivesse respaldo em lei, ou seja, sempre jogou dentro das quatro linhas da Constituição Federal;

2. Jamais tomou qualquer atitude que afrontasse os limites e garantias estabelecidas pela Constituição e, via de efeito, o Estado Democrático de Direito.

3. Reitera que adotará as medidas judiciais cabíveis contra toda e qualquer manifestação caluniosa, que porventura extrapolem o conteúdo de uma colaboração que corre em segredo de Justiça, e que a defesa sequer ainda teve acesso.