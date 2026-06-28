Gaeco denunciou 533 pessoas e levou 309 à prisão em 14 meses no Pará, afirma Danyllo Colares

Em 14 meses de atuação à frente de operações de combate ao crime organizado no Pará, o promotor de Justiça Danyllo Colares afirmou ao Grupo Liberal que o Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado) denunciou 533 pessoas por envolvimento com facções criminosas e colaborou para a prisão de 309. Em entrevista, ele descreveu a sofisticação das redes criminosas, com atuação interestadual, uso de tecnologia e o papel estratégico do estado como ponto de circulação de drogas, armas e dinheiro.

Pará como eixo do crime organizado

Segundo o promotor, o Pará ocupa uma posição central na rota de organizações criminosas, especialmente o Comando Vermelho, que teria forte presença na maior parte do estado.

“O Pará se torna um hub logístico, um hub de negociações”, afirmou Danyllo Colares ao descrever o fluxo financeiro e operacional que conecta diferentes regiões do país.

Ele explica que as lideranças não estão no estado, mas atuam remotamente a partir do Rio de Janeiro, coordenando crimes e movimentações financeiras. “Elas estão localizadas residindo no Rio de Janeiro, sobretudo lá na favela do Morro da Penha.”

Colares acrescenta ainda o alcance territorial das facções no estado: “Em quase todo o estado do Pará, o Comando Vermelho domina.”

(Foto: Thiago Gomes)

Operações, prisões e combate às facções

O coordenador do Gaeco detalhou uma série de operações recentes, como a Babayaga, Shadowgun, K9 e Haganá, voltadas ao enfrentamento de tráfico, armas e organizações criminosas em diferentes regiões do estado.

Ele destacou a complexidade das investigações e o papel do Ministério Público no processo:

“Denunciamos por crime organizado - seja por integrar facção criminosa, seja por colaborar com organização criminosa - 533 pessoas.”

Sobre os resultados práticos das ações, afirmou: “Colaboramos para a prisão de 309 pessoas.”

O promotor também ressaltou a atuação do Gaeco como peça central do sistema de justiça criminal. “Quem pode fazer a denúncia é único e exclusivamente o Ministério Público.”