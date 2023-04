Fufuca sai da disputa por comando da CPMI dos atos golpistas; Arthur Maia é cotado

Líder do PP na Câmara, o deputado federal André Fufuca (MA) desistiu de disputar uma vaga na mesa (relatoria ou presidência) da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Ele era favorito para assumir o cargo, mas o nome dele foi perdendo as forças. Com a desistência de Fufuca,quem ganha é o deputado Arthur Maia (União-BA).

Conforme informações dos bastidores, Fufuca afirmou, emmeio às articulações, que não conhecia qualquer ligação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aos atos do 8 janeiro. A fala desagradou ao governo e, como a intenção de Lira é manter os dois espectros - pressionar os golpistas e ao mesmo tempo manter o governo atento, o nome do correligionário de Lira acabou enfraquecendo.

Se houver consenso quanto ao nome de Arthur Maia na presidência, a tendência é que Eduardo Braga (MDB-AM) ocupe a relatoria. Isso porque Renan Calheiros, que pressiona para ser o relator, é rival de Lira.

Caso a base convença Renan de não ser relator, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) espera ter ainda mais vantagem na composição na negociação com Lira.

Pelo cenário que se apresenta, a tendência é que o governo tenha entre 10 e 11 senadores dos 16 indicados à CPMI e pelo menos nove deputados dos 16 que a Câmara indicará.