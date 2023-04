Partidos escolhem representantes na CPMI do 8 de janeiro; veja os possíveis indicados

Após o Congresso Nacional decidir pela instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar responsabilidades sobre os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, os partidos devem indicar os membros que farão parte da comissão.

Devem ser indicados 16 deputados e 16 senadores, com disputa para a relatoria e a presidência da CPMI. Veja as possíveis indicações:

Câmara

PL: Eduardo Bolsonaro (SP); Alexandre Ramagem (RJ) e André Fernandes (CE)

PT- PCdoB-PV: Lindbergh Farias (RJ), Rubens Pereira Junior (MA) e Rogério Correia (MG)

PSOL-Rede: Erika Hilton (SP), Chico Alencar (RJ), Tarcísio Motta (RJ)

União Brasil: Arthur Maia (BA)

PP: André Fufuca (AL)

PSDB-Cidadania: sem definição

PDT: Duda Salabert (MG)

MDB: Emanuel Pinheiro Neto (MT) e Rafael Neto (AL)

PSD: Paulo Magalhães (BA)

Republicanos: Silvio Costa Filho (PE)

PSB, Avante, Solidariedade, Patriota, Podemos e Novo entram no sistema de rodízio

Senado

MDB: Renan Calheiros (AL), Eduardo Braga (AM)

União Brasil: Sergio Moro (PR)

Podemos: sem definição

PSDB: sem definição

PSD: Eliziane Gama (MA), Omar Aziz (AM) e Otto Alencar (BA)

PT: Fabiano Contarato (ES) e Humberto Costa (PE)

PSB: sem definição

PL: Flavio Bolsonaro (RJ), Jorge Seif (SC), Magno Malta (DF)

PP: Esperidião Amin (SC)

Republicanos: Damares Alves (DF), Cleitinho (RJ) e Hamilton Mourão (RS)

PDT, Rede e Novo entram no sistema de rodízio

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo digital de OLiberal.com)