Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio sinaliza desejo de indicar mulheres para ministérios, mas desconversa sobre nome ao STF

Estadão Conteúdo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, sinalizou nesta quarta-feira, 13, que pretende indicar mulheres para um eventual governo. O parlamentar, no entanto, não deixou claro se indicará uma mulher para uma eventual vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Não falo apenas da boca para fora, dou o meu exemplo, no meu gabinete, 60% do meu gabinete é composto por mulheres, e não apenas mulheres por serem mulheres, são pessoas competentes em posições de chefia ... Dependendo do perfil que vamos procurar nos ministérios, obviamente, grande parte será de mulheres", declarou a jornalistas, após visitar o presidente do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin.

Dosimetria e relação com Fachin

Flávio criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de suspender a Lei da Dosimetria.

"Ele próprio participou da construção do texto, ele próprio suspende a lei de uma forma estranha, já que tem uma ação direta de inconstitucionalidade proposta por um partido de esquerda contra o projeto da dosimetria, em que nós derrubamos o veto do presidente Lula. É muito estranho porque ele suspende todos os pedidos de revisão criminal que estão sendo protocolados para ele", falou.

Flávio afirmou que a dosimetria não foi tratada na reunião com Fachin, mas que tentou deixar aberta uma interlocução com o presidente da Corte. "Tive a oportunidade de mostrar um pouquinho de quem é Flávio Bolsonaro, para que quando cheguem coisas que são absurdas no ouvido de um presidente de um Poder, ele compreenda que ele pode relevar, que ele pode passar a mão no telefone e entrar em contato. E foi essa liberdade que eu deixei aqui, em aberto", falou.

Nikolas Ferreira e Michelle Bolsonaro

Flávio novamente minimizou a ideia de que o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estejam pouco engajados em sua pré-campanha.

"Nikolas está próximo. Já estamos marcando um futebol juntos. É uma pessoa que tem um futuro brilhante pela frente, que joga no nosso time, que eu tenho certeza que dá muita inveja, do lado de lá, de não ter uma pessoa tão competente, jovem, com a capacidade do Nikolas", falou.

Sobre Michelle, Flávio repetiu que a ex-primeira-dama deve se sentir confortável para mostrar um maior apoio quando sentir vontade. "É alguém que tem uma liderança política e certamente vai estar com a gente no momento que ela achar melhor, que ela se quer sentir mais confortável", continuou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/MULHERES/MINISTÉRIOS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Flávio Bolsonaro se reúne com Fachin e fala em ser mais propositivo e não reagir a provocações

13.05.26 12h52

INSCRIÇÕES ABERTAS

TRE-PA busca 11 mil mesários voluntários para as Eleições 2026; veja como se inscrever e benefícios

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará espera alcançar 11 mil inscrições para garantir a transparência e a legitimidade do pleito

13.05.26 12h12

PESQUISA

Genial/Quaest: 11% dizem que caso Master afetou mais governo Lula; 10%, STF; e 9%, Bolsonaro

A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio, com 2.004 entrevistas presenciais

13.05.26 9h22

PESQUISA

Desaprovação do governo Lula vai a 49%, ante 52% em abril, aponta Genial/Quaest

Do mês passado para agora, a distância entre aprovação e desaprovação diminuiu seis pontos porcentuais: passando de nove pontos porcentuais de distância para três

13.05.26 8h52

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Política

Morre em Belém o ex-vereador e pastor Paulo Queiroz, aos 73 anos

Velório será aberto ao público na Igreja Quadrangular na Pedreirara. Horário ainda será divulgado pela família. 

06.05.26 22h11

LUTO

Saiba quem foi Paulo Queiroz, ex-vereador e pastor que morreu nesta quarta-feira (6)

Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará, Paulo Queiroz teve trajetória marcada pela atuação religiosa e política na capital paraense

06.05.26 23h08

POLÊMICA

Prefeitura cria manual e alerta: 'se não se sente confortável, talvez esteja no local errado'

Entre as diretrizes previstas no manual está a obrigatoriedade de alinhamento prévio antes de entrevistas e que entrevistas espontâneas sejam desencorajadas, principalmente em cenários classificados como críticos

07.05.26 13h06

MINISTROS EM BELÉM

Ministros Cármen Lúcia e Flávio Dino participam de congresso da Defensoria Pública do Pará em Belém

Evento reunirá especialistas de todo o país para discutir direitos fundamentais, cidadania e justiça constitucional

06.05.26 11h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda