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Política

Flávio sinaliza desejo de indicar mulheres para ministérios

O parlamentar, no entanto, não deixou claro se indicará uma mulher para uma eventual vaga no Supremo Tribunal Federal (STF)

Estadão Conteúdo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, sinalizou nesta quarta-feira, 13, que pretende indicar mulheres para um eventual governo. O parlamentar, no entanto, não deixou claro se indicará uma mulher para uma eventual vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Não falo apenas da boca para fora, dou o meu exemplo, no meu gabinete, 60% do meu gabinete é composto por mulheres, e não apenas mulheres por serem mulheres, são pessoas competentes em posições de chefia ... Dependendo do perfil que vamos procurar nos ministérios, obviamente, grande parte será de mulheres", declarou a jornalistas, após visitar o presidente do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin.

Dosimetria e relação com Fachin

Flávio criticou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes de suspender a Lei da Dosimetria.

"Ele próprio participou da construção do texto, ele próprio suspende a lei de uma forma estranha, já que tem uma ação direta de inconstitucionalidade proposta por um partido de esquerda contra o projeto da dosimetria, em que nós derrubamos o veto do presidente Lula. É muito estranho porque ele suspende todos os pedidos de revisão criminal que estão sendo protocolados para ele", falou.

Flávio afirmou que a dosimetria não foi tratada na reunião com Fachin, mas que tentou deixar aberta uma interlocução com o presidente da Corte. "Tive a oportunidade de mostrar um pouquinho de quem é Flávio Bolsonaro, para que quando cheguem coisas que são absurdas no ouvido de um presidente de um Poder, ele compreenda que ele pode relevar, que ele pode passar a mão no telefone e entrar em contato. E foi essa liberdade que eu deixei aqui, em aberto", falou.

Nikolas Ferreira e Michelle Bolsonaro

Flávio novamente minimizou a ideia de que o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estejam pouco engajados em sua pré-campanha.

"Nikolas está próximo. Já estamos marcando um futebol juntos. É uma pessoa que tem um futuro brilhante pela frente, que joga no nosso time, que eu tenho certeza que dá muita inveja, do lado de lá, de não ter uma pessoa tão competente, jovem, com a capacidade do Nikolas", falou.

Sobre Michelle, Flávio repetiu que a ex-primeira-dama deve se sentir confortável para mostrar um maior apoio quando sentir vontade. "É alguém que tem uma liderança política e certamente vai estar com a gente no momento que ela achar melhor, que ela se quer sentir mais confortável", continuou.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/MULHERES/MINISTÉRIOS
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