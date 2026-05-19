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Flávio confirma que foi à casa de Vorcaro após 1ª prisão: 'Para pôr ponto final na história'

Estadão Conteúdo

Flávio confirma que foi à casa de Vorcaro após 1ª prisão dele: 'Para pôr ponto final na história'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, confirmou nesta terça-feira, 19, ter se reunido com o dono do Master, Daniel Vorcaro, na casa do banqueiro, no fim de 2025, após a primeira prisão de Vorcaro. O fato ocorreu em novembro de 2025, no Aeroporto Internacional de São Paulo, quando Vorcaro tentava deixar o País em um jato particular. Ele permaneceu detido por cerca de dez dias e foi solto, com o uso de tornozeleira eletrônica, até ser novamente preso no início de março deste ano.

"Estive com ele mais uma vez após esse evento, quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico. Ele não podia sair da cidade de São Paulo. Eu fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história, dizer que se ele tivesse ciente de que a situação era muito grave, eu teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco", declarou Flávio a jornalistas.

O senador disse só ter percebido a gravidade da situação no fim de 2025, quando Vorcaro foi preso.

"O filme estava em grande risco, o filme ia ser encerrado, seria uma grande catástrofe. No dia seguinte em que ele foi preso, nesse momento, é que nós vimos ali que deu a virada de chave, nós entendemos melhor que a situação era muito mais grave", falou.

Flávio contou que a ideia de negociar financiamento com Vorcaro surgiu por uma sugestão que recebeu em um jantar no fim de 2024. O senador não disse de quem partiu a ideia.

"Em um jantar com um amigo, comentando sobre o fim da dificuldade de arrumar investidores aqui no Brasil, ... ele me disse que conhecia uma pessoa que já havia investido em outros filmes e me apresentou esse investidor que é o Vorcaro", disse.

As declarações foram realizadas após Flávio se reunir com deputados e senadores do PL, na sede do partido, em Brasília. O encontro foi uma forma de Flávio dialogar com aliados após a divulgação de um áudio em que o senador cobrou dinheiro do dono do Master, Daniel Vorcaro, para financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Flávio afirmou ter acalmado os parlamentares do partido.

"Estou bastante tranquilo, bastante calmo em reafirmar que qualquer relação minha com o Vorcaro foi única e exclusivamente por causa de um filme do meu pai", contou.

Defende Campos Neto

Flávio ainda defendeu o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto sobre uma possível omissão na supervisão da autarquia no caso Master.

Segundo Flávio Bolsonaro, "o próprio presidente da República, Lula Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo para ele Vorcaro aguardar, porque ia trocar o presidente do Banco Central, dando a entender que, com o Gabriel Galípolo presente naquela sala, que seria o próximo presidente do Banco Central, as coisas se resolveriam".

"Uma prova de que o Roberto Campos Neto não tinha absolutamente nada a ver com a tentativa de ajudar o Banco Master", continuou.

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Palavras-chave

VORCARO/FLÁVIO BOLSONARO/CONVERSA/VISITA/CASA/BANQUEIRO
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