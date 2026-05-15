Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio Bolsonaro justifica negócio com Vorcaro: 'era um astro no Brasil'

O pré-candidato reafirmou que o filme sobre Jair Bolsonaro (PL) trata-se de uma "megaprodução hollywoodiana"

Estadão Conteúdo
fonte

Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro (Instagram @flaviobolsonaro | Divulgação)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, justificou nesta sexta-feira, 15, ter feito negociações com o dono do Master, Daniel Vorcaro, porque o banqueiro era um "astro", "sem problema nenhum". Também disse que se referiu a Vorcaro como "irmão", porque os dois são evangélicos.

"O Daniel Vorcaro era uma pessoa que era um astro no Brasil, circulava bem entre as autoridades de Brasília, era cortejado por bancos, não tinha absolutamente problema nenhum. Foi, naquele momento, a pessoa que foi a grande investidora desse filme, com dinheiro privado, mais uma vez, absolutamente nada de errado", disse Flávio em entrevista à CNN Brasil nesta sexta-feira.

Flávio justificou o fato de ter negado o recebimento dos recursos, em um primeiro momento, devido a cláusulas de confidencialidade com Vorcaro. Flávio repetiu que sua relação com Vorcaro era exclusivamente para tratar do filme.

"Não tem intimidade. Quando eu me refiro a 'irmão, meu irmão', quem é do Rio de Janeiro sabe que é assim que a gente se comunica, que fala com outras pessoas. Você imagina o público evangélico, que só se refere a outro como irmão. Tem algum problema nisso?", questionou o senador. "Nunca viajei com ele, não conhecia a família dele, enfim, não tinha nenhum convívio social com ele. Minha conexão com ele foi estritamente para investimento privado", continuou.

Flávio Bolsonaro reafirmou que o filme sobre Jair Bolsonaro (PL) trata-se de uma "megaprodução hollywoodiana" e disse que o caso não pode ser comparado aos supostos pagamentos feitos a outras figuras públicas, como à mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal. "Não existe absolutamente nenhum paralelo entre essas situações. Você quer comparar um contrato que hoje todo mundo sabe que foi fictício, em que na verdade o advogado não era nem a esposa dele, era o próprio, que fazia as reuniões, que parece que praticava alguns atos de advocacia. Isso é uma coisa. O que a gente está falando aqui é investimento na produção cultural", disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

VORCARO

FLÁVIO BOLSONARO

CONVERSA

justificativas
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

denúncia

Moraes vota para transformar delegados em réus por associação criminosa no Caso Marielle

A PGR apontou que os agentes atuaram para atrapalhar investigações de homicídios e garantir a impunidade de milicianos e contraventores, incluindo os envolvidos no caso de Marielle e Anderson

15.05.26 18h02

tratamento

José Dirceu é diagnosticado com linfoma após internação em São Paulo

O petista ficará sob os cuidados dos médicos Raul Cutait, Roberto Kalil e Celso Arrais

15.05.26 17h41

'empecilho'

Flávio Bolsonaro dará palavra final sobre candidatura de Cláudio Castro ao Senado pelo PL

Castro está inelegível até 2030 por decisão do TSE

15.05.26 17h28

'omissão'

Flávio Bolsonaro nega ter mentido sobre ligação com Vorcaro: 'Não tem nada para me pegar'

No áudio divulgado pelo Intercept, datado de 8 de setembro, Flávio pede dinheiro a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse

15.05.26 17h17

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÊMICA

Jamais vou endossar proximidade de um candidato com um criminoso, diz Zema

A notícia de Flávio pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi alvo de ataque de Zema

14.05.26 15h12

BRASIL

Festa de Nunes Marques tem uísque, ministro no palco e ingresso de R$ 800

Evento aconteceu em homenagem ao novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

13.05.26 7h22

FIQUE ATENTO!

Eleições 2026: veja os próximos prazos e datas importantes do calendário eleitoral

Cronograma inclui testes de segurança das urnas, convenções partidárias, início da propaganda eleitoral e restrições a candidatos e eleitores

08.05.26 8h00

Fala misógina

Pré-candidato do PL diz que mulheres não devem ocupar cargos políticos

A declaração ocorreu durante entrevista a uma rádio local, na última sexta-feira, 8

13.05.26 15h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda