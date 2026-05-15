Flávio diz que Eduardo não recebeu recursos, e sim 'botou dinheiro' no projeto de filme

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, reafirmou nesta sexta-feira, 15, que o irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não recebeu recursos do banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo o senador, Eduardo colocou dinheiro no filme sobre o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

"Ele não fez gestão de dinheiro. Pelo contrário, foi uma pessoa que colocou dinheiro no bolso dele nesse projeto. E, em função do que o Eduardo conseguiu fazer lá atrás, no começo, há dois anos, é que a gente pôde ter um roteirista padrão Hollywood, como o Cyrus Nowrasteh. Foi o Eduardo que conseguiu com recursos próprios naquele momento", declarou o senador, em entrevista à CNN Brasil.

Flávio Bolsonaro também minimizou seu papel na produção do filme sobre o ex-presidente a apenas procurar recursos. "Quem executa todas as coisas, quem contrata ator, quem aluga estúdio, quem faz todas as despesas é essa produtora. Então a produtora faz um orçamento, faz uma negociação com o ator, por exemplo, faz uma negociação com o roteirista", disse.

Segundo ele, cabe à produtora enviar os contratos e o "fundo autoriza ou não".