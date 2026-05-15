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Política

José Dirceu é diagnosticado com linfoma após internação em São Paulo

O petista ficará sob os cuidados dos médicos Raul Cutait, Roberto Kalil e Celso Arrais

Estadão Conteúdo

O ex-ministro e ex-deputado federal José Dirceu (PT-SP) foi internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no último dia 10, para exames que apontaram o diagnóstico de linfoma (câncer no sistema linfático). De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital nesta sexta-feira, 15, Dirceu se encontra em boas condições clínicas, mas permanecerá internado para iniciar o tratamento para a doença.

O petista ficará sob os cuidados dos médicos Raul Cutait, Roberto Kalil e Celso Arrais.

No final de março, o ex-ministro comemorou 80 anos em um restaurante do Lago Sul de Brasília, ocasião em que convocou o PT a ir às urnas para eleger Lula. Ministros do governo Lula e parlamentares de vários partidos, da esquerda, da direita e do centrão, participaram do evento.

Cassado em 2005 pela Câmara, após envolvimento no escândalo do Mensalão - pelo qual seria depois condenado e preso - Dirceu decidiu concorrer novamente a uma vaga na Casa Legislativa. Na festa de 80 anos, até um jingle de campanha chegou a ser apresentado.

A um amigo, Dirceu disse que estava desconfiado desde janeiro, quando sentiu os primeiros sintomas, mas pensou que não era nada. Também afirmou que vai começar a quimioterapia no fim de semana e que vai manter a campanha. Pretende fazer lives, e apostar no virtual. Sobre a doença, disse "que vai vencer mais essa".

Procurada, a assessoria de Dirceu confirmou que ele vai gravar um vídeo e manter a campanha à Câmara dos Deputados.

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JOSÉ DIRCEU/DIAGNÓSTICO/LINFOMA
Política
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