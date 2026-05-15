Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio Bolsonaro dará palavra final sobre candidatura de Cláudio Castro ao Senado pelo PL

Castro está inelegível até 2030 por decisão do TSE

Estadão Conteúdo
fonte

Cláudio Castro (Foto: Agência Brasil)

Aliados do ex-governador Cláudio Castro (PL) e integrantes do PL do Rio de Janeiro avaliam que a candidatura do ex-chefe do Executivo fluminense ao Senado ganhou mais um "empecilho" para se concretizar após a operação da Polícia Federal, mas não descartam a manutenção do nome dele "até que se tenha mais elementos da investigação".

Somada ao imbróglio jurídico pela condenação na Justiça Eleitoral - Castro está inelegível até 2030 por decisão do TSE - a operação desta sexta-feira, 15, contra o ex-governador reforça uma corrente do PL que defende outros nomes para a disputa, como o do deputado federal Carlos Jordy e do senador Carlos Portinho.

Preterido pelo partido na disputa, Portinho se coloca como alternativa ao ex-governador investigado. O senador já deixou claro ao presidente do diretório estadual do PL, deputado Altineu Côrtes, o desejo de disputar a reeleição. A decisão será do clã Bolsonaro.

A corrente do PL contrária ao nome de Castro defende que o senador "não vai abraçar mais um ponto de desgaste para a campanha presidencial" após virem à tona os áudios que revelaram uma conexão entre o Flávio e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Outro deputado do PL já aposta que o partido pode optar por apoiar um nome de fora do partido, como o ex-secretário de Polícia Civil do Rio Felipe Curi, pré-candidato à Câmara dos Deputados pelo PP.

Castro pretendia disputar o cargo sub judice, uma vez que foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à inelegibilidade por abuso de poder político e econômico.

'Ambiente propício'

Os investigadores da Polícia Federal à frente da Operação Sem Refino apontam que o ex-governador do Rio atuou para criar um "ambiente propício" ao Grupo Refit, apontado como o maior sonegador de impostos do País, e perpetuar fraudes fiscais bilionárias no setor de combustíveis. Segundo a PF, o então governador teria articulado um refinanciamento desenhado para atender aos interesses da Refit, com potencial para reduzir em até 95% a dívida da empresa com o Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO SEM REFINO/PF/CLÁUDIO CASTRO/GRUPO REFIT/DEFINIÇÃO/ELEIÇÃO/FLÁVIO BOLSONARO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

denúncia

Moraes vota para transformar delegados em réus por associação criminosa no Caso Marielle

A PGR apontou que os agentes atuaram para atrapalhar investigações de homicídios e garantir a impunidade de milicianos e contraventores, incluindo os envolvidos no caso de Marielle e Anderson

15.05.26 18h02

tratamento

José Dirceu é diagnosticado com linfoma após internação em São Paulo

O petista ficará sob os cuidados dos médicos Raul Cutait, Roberto Kalil e Celso Arrais

15.05.26 17h41

'empecilho'

Flávio Bolsonaro dará palavra final sobre candidatura de Cláudio Castro ao Senado pelo PL

Castro está inelegível até 2030 por decisão do TSE

15.05.26 17h28

'omissão'

Flávio Bolsonaro nega ter mentido sobre ligação com Vorcaro: 'Não tem nada para me pegar'

No áudio divulgado pelo Intercept, datado de 8 de setembro, Flávio pede dinheiro a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse

15.05.26 17h17

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÊMICA

Jamais vou endossar proximidade de um candidato com um criminoso, diz Zema

A notícia de Flávio pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi alvo de ataque de Zema

14.05.26 15h12

BRASIL

Festa de Nunes Marques tem uísque, ministro no palco e ingresso de R$ 800

Evento aconteceu em homenagem ao novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

13.05.26 7h22

FIQUE ATENTO!

Eleições 2026: veja os próximos prazos e datas importantes do calendário eleitoral

Cronograma inclui testes de segurança das urnas, convenções partidárias, início da propaganda eleitoral e restrições a candidatos e eleitores

08.05.26 8h00

Fala misógina

Pré-candidato do PL diz que mulheres não devem ocupar cargos políticos

A declaração ocorreu durante entrevista a uma rádio local, na última sexta-feira, 8

13.05.26 15h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda