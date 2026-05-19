Geraldo Alckmin é vaiado na abertura de evento com prefeitos em Brasília

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) foi vaiado antes de fazer o seu discurso na abertura da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, conhecida como "Marcha dos Prefeitos", realizada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em Brasília, na manhã desta terça-feira, 19.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não está presente ao evento, porque cumpre agendas em São Paulo. Lula esteve presente na abertura da Marcha em 2024 e 2025 e foi vaiado nas duas ocasiões.

Participam da cerimônia os ministros da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães; do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho; e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; além dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).