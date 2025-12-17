Capa Jornal Amazônia
Flávio Bolsonaro: reunião com empresários 'foi conversa para mostrar que candidatura é viável'

De acordo com o senador, o encontro teve caráter "muito positivo" e reuniu formadores de opinião e empresários que, segundo ele, são responsáveis por movimentar a economia e gerar empregos

Estadão Conteúdo
fonte

Senador Flávio Bolsonaro (Lula Marques/Agência Brasil)

O pré-candidato à Presidência da República e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quarta-feira, 17, que o almoço com empresários em São Paulo teve como objetivo "acalmar a torcida" e reduzir a animosidade em torno da eventual candidatura do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como nome da direita ao Palácio do Planalto.

"Foi mais uma conversa para mostrar que, a cada dia que passa, a candidatura é mais forte, mais viável e que será vitoriosa", disse Flávio. "Para acalmar todos aqui com relação a essa torcida, por parte de alguns, de querer causar animosidade entre (Jair) Bolsonaro, Tarcísio e outros partidos, como União Brasil, Progressistas, PSD, Republicanos."

De acordo com o senador, o encontro teve caráter "muito positivo" e reuniu formadores de opinião e empresários que, segundo ele, são responsáveis por movimentar a economia e gerar empregos no País. O senador agradeceu ao empresário Gabriel Rocha por sediar a reunião em sua residência e afirmou que pretende repetir encontros do tipo.

Gabriel é sobrinho de Flávio Rocha, presidente do conselho do Grupo Guararapes, controlador da Riachuelo. Flávio Rocha mantém relação histórica de proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro e foi um dos empresários mais associados ao bolsonarismo durante o governo anterior. O encontro ocorreu a portas fechadas, sem a presença da imprensa e com participação limitada a convidados selecionados.

Marcado para 12h, Flávio chegou por volta das 15h10 por conta de sua participação na sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado sobre o projeto de lei (PL) da Dosimetria. Perto do fim, o senador conversou com jornalistas na porta e disse que deixou claro aos participantes do encontro que pretende adotar uma postura firme na agenda de segurança pública. Ele também salientou que contará com uma equipe econômica de alto nível, com autonomia para promover a modernização do País, restabelecer o equilíbrio fiscal e atrair investimentos capazes de impulsionar a geração de empregos.

"Sempre pediram um Bolsonaro mais moderado, e eu sempre fui assim. Eu sou esse Bolsonaro mais moderado, equilibrado, centrado, e eu espero que isso reflita, inclusive, na confiança da população de que nós vamos apresentar o melhor projeto pro Brasil", continuou o "zero um" do capitão reformado. Segundo ele, à medida que seu nome se torne mais conhecido nacionalmente, as pesquisas de opinião tenderiam a refletir esse cenário de fortalecimento.

Sobre a CCJ, Flávio afirmou que o PL da Dosimetria tende a ter "impacto praticamente nulo" sobre sua situação pessoal, mas pode permitir que pessoas que, em sua avaliação, vêm sendo perseguidas retomem sua vida normal. "A gente não tinha nem que estar discutindo anistia nem dosimetria. A gente tinha que estar discutindo a anulação (do julgamento do Supremo Tribunal Federal)", disse.

