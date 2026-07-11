Flávio Bolsonaro divulga carta de seu pai pela qual o classifica como 'porta-voz'

O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) divulgou neste sábado, 11, uma carta do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. No texto, o pai afirma que Flávio é o seu porta-voz.

"O que ele está dizendo aqui na carta é muito simples. Eu quero agradecer a ele por estar me colocando como seu porta-voz. Isso é muito importante para evitar que existam aí falas conflituosas ou direções diferentes. Que porventura alguém possa estar seguindo, além e em paralelo, a nossa pré-campanha", disse Flávio, durante uma transmissão por vídeo, ao vivo.

No texto escrito à mão que o pré-candidato mostra no vídeo, Jair Bolsonaro escreveu, conforme sua leitura na transmissão: "O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças, e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro", disse Flávio. "Meu pré-candidato, creio que o seu também, meu porta-voz, no qual confio para resgatar o Brasil", continuou.

Na interpretação de Flávio, o pai afirmou que este seria o prazo, ou "deadline", para que os aliados se juntem à pré-campanha. "Chegou a hora agora de todo mundo cair dentro", disse. Ele entende ainda que Bolsonaro pede unidade para combater o que chama de "verdadeiro inimigo, que é o governo de hoje".

Flávio afirmou ainda acreditar que, a partir de 2027, terá força no Congresso para mudar a Constituição. "A gente vai ter número suficiente no Senado e na Câmara para alterar a Constituição. Para reduzir a maioridade penal. Para reduzir carga tributária. Para melhorar a nossa legislação penal. E deixar bandido perigoso mais tempo preso", disse.