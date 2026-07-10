Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Processo contra Silvio Almeida aguarda citação há quatro meses

Estadão Conteúdo

A tramitação da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida no Supremo Tribunal Federal (STF) segue paralisada há quatro meses. Ele é acusado de importunação sexual à ex-ministra da Igualdade Racial Anielle Franco (PT).

O andamento do processo depende da citação da pessoa denunciada. É somente após essa etapa que ela pode apresentar sua defesa prévia e, então, o caso pode ser remetido para o julgamento do recebimento da denúncia. Nessa fase, será decidido se há elementos suficientes para torná-la ré no processo, quando ela passa então a responder de fato pelas acusações.

Ao Estadão, a defesa do ex-ministro afirmou que "não há qualquer intenção de evitar a citação". "Trata-se de procedimento em curso sob sigilo, que será tratado exclusivamente nos autos. A defesa permanece confiante de que a inocência de Silvio Almeida será demonstrada", diz o comunicado.

No Instagram, rede social em que se mantém ativo, Silvio Almeida afirmou via stories que está "ansioso para poder, finalmente, ter o seu dia na Corte".

"Trabalho no mesmo local há mais de dez anos, onde inclusive recebo com frequência meus amigos e também inúmeros jornalistas. Só não me encontra quem não quer me encontrar ou quem pretende utilizar a demora natural de um procedimento jurídico com o intuito de criar uma narrativa para, quem sabe, tirar proveito político-eleitoral", escreveu.

A denúncia foi oferecida em março pela PGR e tramita sob sigilo no STF, sob relatoria do ministro André Mendonça. Ele foi indiciado pela Polícia Federal com base na suspeita de importunação sexual contra Anielle Franco e a professora Isabel Rodrigues, mas a denúncia trata apenas do caso envolvendo a ministra.

Anielle afirmou que houve "atitudes inconvenientes" por parte de Silvio Almeida, como toques inapropriados e convites impertinentes, mas que ela não reportou os episódios por "medo do descrédito e dos julgamentos".

Ele nega as acusações e já publicou vídeo em que se diz "um homem inocente, retirado da vida pública de forma violenta e injusta".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Silvio Almeida

importunação sexual

denúncia

tramitação
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Processo contra Silvio Almeida aguarda citação há quatro meses

10.07.26 22h17

Flávio Bolsonaro cobra governo Lula por sobretaxa da China sobre carne brasileira

10.07.26 22h06

Haddad diz que nem Doria nem Tarcísio queriam ser governadores de SP: Estavam de Passagem

10.07.26 20h28

Justiça Eleitoral bloqueia R$ 227 mil de ex-mulher de Bolsonaro por dívida de campanha

10.07.26 20h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Pará

Nilson Pinto deixa a Presidência do Ideflor-Bio; saiba mais

Decreto assinado pela governadora Hana Ghassan foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará desta sexta-feira

03.07.26 10h01

Política

Governo do Estado revoga decreto anterior e faculta às sextas-feiras de julho para servidores

Expediente será compensado com o acréscimo de uma hora à jornada normal diária de trabalho, de 13 a 30 de julho

09.07.26 22h55

Eita!

Lula mostra dedo do meio durante discurso no Palácio do Planalto: 'Aqui para eles'

O ato aconteceu nesta sexta-feira, 3, durante evento no Palácio de Planalto, em Brasília

03.07.26 21h18

É CADA UMA...

Projeto na Câmara proíbe atletas que jogam fora do Brasil e técnico estrangeiro na Seleção

O projeto de lei ainda precisa passar por comissões e plenário para ser aprovado, impactando o futebol nacional.

09.07.26 17h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda