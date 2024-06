Flávio Bolsonaro decide alterar PEC que trata dos terrenos de marinha

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em discussão no Senado que trata dos terrenos de marinha, decidiu alterar as regras de cobrança de tributos em terrenos que pertencem à União, e ficam próximos às praias. O tema está sendo discutido em comissão no Senado Federal.

Interlocutores afirmam que o senador foi surpreendido a proporção da repercussão gerada com a proposta. Flávio nega que as Brasil poderão ser privatizadas no Brasil. Segundo o relator, uma forma de conter a disseminação dessa narrativa seria a inclusão de uma previsão explícita reforçando que todas as praias continuarão acessíveis ao público em geral, assim como já prevê a Constituição Federal.

A proposta de emenda à Constituição (PEC), que é de 2011, e que transfere a propriedade dos terrenos do litoral brasileiro do domínio da Marinha para estados, municípios e proprietários privados voltou a ser discutida no último dia 27 de maio, em audiência pública no Senado, sob relatoria do deputado Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Aprovado em fevereiro de 2022 na Câmara dos Deputados, a PEC estava parada na CCJ do Senado desde agosto de 2023.