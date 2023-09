Funasa e Portos vão para Repúblicanos e Esporte e Caixa, para o PP, diz site

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) finalizou os detalhes da reforma ministerial que pretende anunciar ainda nesta quarta-feira, 6 de setembro de 2023, segundo o site Poder 360. Um dos principais acordos envolve o Partido Progressista (PP), que aceitou, segundo a publicação, liderar o Ministério do Esporte, com a promessa de reforçá-lo através da criação de novas secretarias e aumento do orçamento para o atual ano.

O líder da bancada na Câmara, deputado André Fufuca (MA), foi indicado pelo PP para assumir o cargo ministerial. Além disso, o partido deveo comando da presidência da Caixa Econômica Federal, bem como suas 12 vice-presidências.

Por sua vez, segundo o Poder 360, o partido Republicanos assumirá o Ministério de Portos e Aeroportos, com o deputado Silvio Costa Filho (PE) indicado para a posição. Além disso, o Republicanos também passará a comandar a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Essas mudanças implicarão na provável indicação de Márcio França (PSB), atual titular de Portos e Aeroportos, para liderar o novo Ministério da Pequena e Média Empresas, que deve ser criado a partir da estrutura já existente no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Por fim, a ministra do Esporte, Ana Moser, poderá assumir a Autoridade Olímpica do Brasil, um cargo que ainda precisa ser criado para efetivação dessa mudança.